Sense pluja i amb molta erosió: la cala de Llebeig no esborra l’estrall del foc

Les boires que entren de la mar no basten. La forta sequera també està complicant la regeneració dels paratges naturals que s’han cremat en els últims anys a la Marina Alta. Les precipitacions torrencials poden agreujar l’erosió, és cert, i més en sòls amb pendents forts. Però la falta absoluta de pluja complica que rebroten les primeres espècies arbustives autòctones que donen un poc de color al paisatge (el llentiscle, la coscolla, l’aladern o l’arç blanc).

L’escarpat sud de la cala de Llebeig, ensutjat encara de negre / A. P. F.

Fa ara deu mesos, el foc va arrasar 18 hectàrees de l’escarpat sud de la cala de Llebeig, cala que compartixen el Poble Nou de Benitatxell i Teulada Moraira. Un dels trams litorals més bells de la Comunitat Valenciana va quedar ensutjat de negre.

Alfons Padilla

No s’hi veuen molts indicis de regeneració. Els sòls són succints, pobres, i l’erosió postincendi encara els ha castigats més. Són també sòls esmicolats i pedregosos. En els punts de més ombria, ha crescut l’heura. També han rebrotat margallons verds. Però el paisatge continua mostrant clarament l’estrall del foc. La regeneració va ací molt lenta.

La huella del fuego en una de las calas valencianas más bellas (imágenes) / A. P. F.

Van saltar esquerdes de les roques

Aquell incendi va devastar els penya-segats. Les elevades temperatures van arrancar esquerdes d’unes roques que encara hui seguixen negres. El foc va destruir una de les postals més belles del litoral valencià. Esta cala sempre s’ha destacat com una de les més pintoresques de la Marina Alta. Només s’hi pot arribar per la mar o per una senda serpentejant (la del barranc de la Vídua i la de la ruta dels penya-segats de Benitatxell). Les antigues cases de pescadors i la memòria de l’estraperlo reforcen l’interés d’una cala que fa deu mesos va quedar marcada pel foc.