Investiguen un mestre per possible violència sexual a menors a Torrent

El Jutjat d'Instrucció 1 de Torrent ha obert diligències prèvies per a tractar d'esclarir la possible comissió de delictes sexuals contra menors d'edat per part d'un mestre d'un centre educatiu.

Segons han confirmat a EFE fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la investigació es troba en fase inicial, a l'espera de la compareixença d'alguns denunciants i de la presa de declaracions a les possibles víctimes.

El docent encara no ha prestat declaració i no té vigent cap mesura cautelar