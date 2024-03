La Policia descarta "origen delictiu" en l'incendi de Campanar i el jutge arxiva provisionalment la causa

La Brigada Provincial de Policia Judicial de València del Cos Nacional de Policia va comunicar el passat 6 de març al Jutjat d'Instrucció núm. 9 de València, responsable de les investigacions de l'incendi de Campanar, que "es pot descartar-la etiologia criminal o delictiva de l'incendi", segons detalla el magistrat en un acte al qual ha tingut accés Levante-EMV. En els mateixos termes s'ha manifestat la Fiscalia Provincial de València: "Les primeres investigacions permeten descartar l'origen criminal o delictiu de l'incendi dels edificis del carrer Rafael Alberti núm. 2 de València", assenyalen fonts del Ministeri Públic.

El jutjat d'instrucció núm. 9, a la vista d'esta informació, ha acordat, provisionalment, el sobreseïment de les actuacions, a l'espera que concloguen les investigacions i anàlisis policials oportunes. Unes perquisicions que continuen, encara que judicialment s'arxive la causa, "a fi d'esclarir l'origen concret de l'incendi".

El magistrat assenyala en l'acte d'arxiu que, com que "no concorre, després de les degudes investigacions, l'existència de presumpta responsabilitat penal que justifique la competència del Jutjat Instructor que contrau el seu coneixement als delictes o indicis de criminalitat, en la matèria penal que li és pròpia, ha de procedir-se al sobreseïment provisional de les presents actuacions, amb alçament previ del secret acordat pel Jutjat d'Instrucció 10 de València".

El Jutjat d'Instrucció 9 també ha autoritzat l'accés de les companyies asseguradores a l'immoble sinistrat amb supervisió policial a fi de permetre la realització de les oportunes gestions per a indemnitzar els perjudicats, ja que considera que esta labor dels perits no interferix en les investigacions policials, segons la Fiscalia Provincial de València.

En la causa s'han personat ja una companyia d'assegurances i el basar allotjat en el baix de l'edifici sinistrat, segons confirma el magistrat en l'acte. I afig que, "per tindre un interés legítim, és procedent autoritzar els perits de les companyies asseguradores que han presentat les respectives pòlisses perquè, a la vista de l'ofici remés per la Brigada Provincial de Policia Científica, puguen presentar-se a l'edifici, amb la remissió prèvia per este Jutjat d'una llista d'eixos perits".