La temporalitat i la bretxa salarial: raons d'una ocupació femenina de pitjor qualitat a la Comunitat Valenciana

L'ocupació femenina és més precària, amb major temporalitat i de pitjor qualitat per a les dones de la Comunitat Valenciana. Són les tres principals conclusions de l'informe "Situació sociolaboral de les dones al País Valencià" elaborat per CCOO i presentat amb motiu del 8 de març, Dia de la Dona. Elles en són més, el 51,1 % de la població en edat de treballar (majors de 16 anys), però tenen major taxa de desocupació (14,5 % davant de l'11 % d'ells), amb ocupacions més percentatge d'ocupacions temporals (21,3 % del total) i són les que acumulen el 76 % dels treballs a jornada parcial.

L'any 2023 va finalitzar amb 333.100 persones desocupades i el 54,5 % eren dones. D'altra banda, el 39,6 % de les aturades són parades de llarga duració, mentres que els homes en eixa categoria són el 38,5 %. La taxa d'atur femenina ha disminuït respecte a l'any anterior (14,5 % davant del 15,8 % de l'any 2022), i, a més, la distància entre tots dos sexes ha disminuït a 3,5 punts de diferència.

Tendència positiva

Malgrat estes xifres, l'evolució de l'ocupació femenina ha sigut millor que la masculina en l'últim any. L'ocupació ha crescut entre les dones valencianes en un 5,8 %, mentres que entre els homes l'increment ha sigut només del 2 %. Quant a la taxa d'atur, s'ha produït un descens en tots dos gèneres, encara que més acuitat entre les dones -s'ha contret en un 4,3 %- que entre els homes, que experimenten una caiguda del 3,7 %. No obstant això, en el cas de la temporalitat laboral, ha augmentat un 0,4 % entre les dones valencianes, mentres que entre ells s'ha reduït un 1,9 %. De fet, la dada autonòmica en este últim apartat també evoluciona de manera diferent de la tendència nacional, en la qual la temporalitat ha caigut un 1,7 % entre les dones.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

Les bones notícies per a l'ocupació femenina es produïxen també si s'observa l'evolució a llarg termini; l'informe fa una comparativa amb 2011, fa 13 anys. En este període, la taxa de desocupació s'ha reduït pràcticament a la mitat des del 24,6 % al 14,5 % actual i, malgrat les xifres actuals, la temporalitat també s'ha contret fins al 21,3 %; abans era del 29 %. En esta línia, la taxa d'ocupació ha crescut en quasi set punts en els últims 13 anys, en passar del 40,2 % al 47,1 % actual.

"Hi ha hagut millores estos anys per l'aplicació de polítiques d'igualtat i ocupació, però s'ha de continuar treballant en eixa igualtat real i plena", ha defés Ana García, secretària general del sindicat durant la difusió de l'informe, que va presentar amb la secretària de Dones i Igualtat, Cloti Iborra.

Més de 5.000 euros menys a l'any

La precarietat laboral de les dones es constata també en relació als salaris. Elles cobren de mitjana 20.671 euros anuals, una xifra que suposa més de 5.000 euros de diferència amb el salari percebut pels homes, la mitjana dels quals és de 25.915 euros a la Comunitat Valenciana. La diferència exacta és de 5.244 euros.

La bretxa salarial és notable entre les dones actives, però esta es traduïx també en les pensions en la qual diferència és més notable. Això és conseqüència d'una vida laboral "més complexa" amb "talls al llarg de la seua carrera professional per excedències, reduccions de jornada o jornades parcials", comenta García.

La retribució mitjana de les dones és de 897 euros, mentres que la masculina és de 1.102 euros; la bretxa és de 205 euros mensuals. Malgrat això, la diferència autonòmica se situa bastant per davall de la mitjana nacional, la qual ascendix fins als 472 euros.

Ocupació de pitjor qualitat

Una de les claus definitòries de l'ocupació femenina és la seua major taxa de temporalitat, la qual cosa repercutix en una pitjor qualitat de l'ocupació. El 25,8 % de les dones assalariades treballen a temps parcial davant de només el 7,5 % dels homes. De fet, a la Comunitat Valenciana, el 76,4 % de les persones treballadores a temps parcial són dones; la xifra exacta és de 241.500.

L'informe diu també que el 46,9 % d'elles no treballen a temps parcial per decisió, sinó perquè no han trobat una ocupació a jornada completa. En addició, el 23,9 % ho fan motivades per haver d'atendre obligacions familiars o de cures.

En eixe sentit, Ana García ha denunciat que "la majoria de les jornades que se'ns oferixen a les dones són parcials perquè se'ns té assignat un rol de gènere en matèria de cures i directament moltes vegades ni tan sols ens proposen unes jornades completes". Volem treballar a jornada completa i que eixe rol de les cures no siga assignat a les dones, sinó que siga compartit, que hi haja una corresponsabilitat entre dones i homes", ha reivindicat.