Von der Leyen anuncia l'obertura este cap de setmana d'un corredor marítim per a portar ajuda a Gaza

La situació en la Franja de Gaza continua empitjorant per moments i la comunitat internacional unix forces per a intentar que l'ajuda humanitària continue arribant a la zona a través d'un corredor marítim que, a iniciativa de Xipre, la Comissió Europea, els Estats Units, el Regne Unit, Unió dels Emirats Àrabs i diversos estats membres, començarà a funcionar este diumenge des de l'illa mediterrània. "Estem molt prop de l'obertura del corredor, el dissabte o el diumenge. I m'alegra molt veure que hui es posarà en marxa una primera operació pilot amb la World Central Kitchen", ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, sobre l'enviament d'ajuda arreplegada per l'ONG fundada pel xef espanyol José Andrés.

L'alemanya ha admés que el gran obstacle al qual s'enfronten continua sent que l'ajuda puga arribar a la població i esquivar el bloqueig terrestre que manté Israel a través del pas de Rafah i el corredor amb Jordània, per on els camions només poden entrar amb comptagotes. "La situació humanitària a Gaza és terrible, amb famílies i xiquets palestins innocents desesperats per cobrir les seues necessitats bàsiques. Ens enfrontem a una catàstrofe humanitària", ha advertit Von der Leyen des de Xipre, on ha comparegut juntament amb el president Nikos Christodoulides, promotor de la iniciativa.

La idea d'establir un "mecanisme" que permeta enviar ajuda de manera "segura" des de "Xipre a Gaza per via marítima" no és nova. De fet, el president dels Estats Units, Joe Biden, ja va avançar este dijous durant el discurs sobre l'estat de la Unió la intenció d'establir un corredor i la construcció d'un port temporal a Gaza per a facilitar el lliurament d'ajuda per mar per a cobrir les necessitats bàsiques de la població. Von der Leyen no ha donat detalls, però sí que ha anunciat que Xipre reunirà en breu a alts funcionaris per a debatre com accelerar este canal marítim que permeta complementar les rutes terrestres i aèries, incloses les procedents d'Egipte i Jordània.

Coordinació amb Israel

Estos esforços "es coordinaran estretament amb el Govern d'Israel", segons el comunicat conjunt emés per la Comissió Europea i els països que donen suport a la iniciativa. Tots ells reconeixen que l'operació serà "complexa", però prometen continuar avaluant i ajustant els esforços perquè l'ajuda arribe de la forma més eficaç possible. "Este corredor marítim pot --i deu-- formar part d'un esforç sostingut per a augmentar el flux d'ajuda humanitària i productes comercials cap a Gaza a través de totes les rutes possibles. Continuarem treballant amb Israel per a ampliar els lliuraments per terra, insistint que facilite més rutes i òbriga encreuaments addicionals per a fer arribar més ajuda a més persones", subratllen en un comunicat subscrit per la Comissió, Alemanya, Grècia, Itàlia, Països baixos, Xipre, Unió dels Emirats Àrabs, el Regne Unit i els Estats Units.

Encara que el corredor marítim pot, segons Von der Leyen, marcar la diferència, la Unió Europea continuarà treballant per a fer arribar l'ajuda humanitària per totes les vies possibles. Fins al moment, la UE ha organitzat 41 vols que li han permés transportar 1.800 tones d'ajuda a través d'Egipte. Precisament, segons ha confirmat la Comissió, Von der Leyen viatjarà a este país divendres que ve en companyia del president de Xipre, la presidenta d'Itàlia, Giorgia Meloni, i el primer ministre belga i president de torn del Consell, Alexander de Croo. Tots ells es reuniran amb el president d'Egipte per a reforçar el partenariat amb este país.