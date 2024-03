El cadafal de la Mare de Déu ja està a la plaça per a l'Ofrena de Flors

El cadafal de la Mare de Déu ja està a la plaça de la Mare de Déu perquè diumenge que ve, 17 de març, i el dilluns 18 es puga celebrar l'Ofrena de Flors. Al costat de la font ha quedat instal·lat de manera provisional el bust gegant, la corona, fins i tot dos peces que estan protegides amb plàstics, una de les quals és el xiquet. D'altra banda, també a l'esplanada de l'àgora està l'estructura de fusta on es col·loca la imatge i que compta amb escalons perquè els vestidors puguen col·locar els rams en el mantell.

Tal com publica hui Levante-EMV, el conjunt del cadafal de la patrona ha sigut restaurat pels artistes José Luis Ceballos i Paco Sanabria, de manera que s'estrenarà la "nova" imatge que estava molt deteriorada, especialment en el rostre, els cabells i les mans, a més de l'estructura de la fusta, que ha millorat en qüestions de seguretat per als vestidors.

Respecte a l'Ofrena, el diumenge 17 serà la jornada més llarga de la desfilada floral. S'inicia a les 15.30 hores, i els fallers i les falleres de Canyamelar-Grau-Natzaret -per l'itinerari del carrer de la Pau- i les de Pilar-Sant Francesc -per Sant Vicent- seran els primers a obrir la desfilada floral i, per tant, a depositar els seus rams als peus de la Mare de Déu. Està previst que a les 00.55 hores entren les últimes cinc falleres majors infantils de València (Daniela Gómez, Sara Larrazábal, Carla García, Nerea López i Paula Nieto), i a la 1 del matí, la fallera major infantil de València, Marina García, i la seua cort.

Detall dels elements del cadafal de la Mare de Déu, que ja estan llestos per a ser muntats. / Francisco Calabuig

El dilluns 18 de març, per la Pau, obriran les falles del sector d'Algirós, a les 15.30 hores, i per Sant Vicent, Saïdia, a la mateixa hora. Sobre la mitjanit està previst que entren les últimes cinc falleres majors de València, i a les 00.05 hores, la fallera major de València, María Estela Arlandis Ferrando, i la seua Cort d'Honor. Acompanyades pels components de JCF i Banda Municipal de València.