Canvi en l'oratge a València per a les Falles 2024

Després d'un cap de setmana típicament hivernal (probablement l'únic d'enguany) a les portes de les Falles 2024 i de l'inici de la primavera, l'oratge per a les pròximes festes josepines anuncia un canvi important.

Al llarg del dia de hui, dilluns 11 de març, les temperatures continuaran sent suaus, però de nou el vent continuarà sent el protagonista a la ciutat de València, on s'esperen ratxes que podrien fins i tot superar els 30 km/h. En les jornades següents, el termòmetre es mantindrà més o menys estable, amb màximes que rondaran els 20 °C i mínimes d'entorn de 10 graus, encara que el gran canvi arribarà precisament per a l'inici de les Falles 2024, el divendres 15 de març, dia de la plantà.

L'oratge en les Falles 2024

Serà este dia quan el mercuri puge definitivament bastant per damunt dels 20 graus durant les hores més càlides i es quede entre els 10 i els 15 en els moments més gèlids. El vent també amainarà i, en principi, es mantindrà així durant els dies grans de Falles, potser amb les brises vespertines pròpies d'esta època.

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ja ha anunciat que la setmana fallera estarà marcada per "l'estabilitat i les temperatures càlides". En concret, destaca que "les condicions anticiclòniques d'estabilitat s'aniran imposant i probablement continuaran fins al dia 19" de març, Sant Josep i últim dia de les Falles 2024.

Durant eixe temps, Aemet pronostica "cel ras, sense precipitacions i vent fluix amb brises".

Com és tradicional, a partir del migdia, entraran brises marítimes, la qual cosa ocasionarà que a les vesprades refresque (la mar en estes dates encara està fred) i ens porte al que tradicionalment es denomina com a 'temps de Falles', amb matins càlids i solejats i vesprades en les quals refresca fins a arribar a fer fred a última hora i durant la nit. En els barris més pròxims al litoral, el fenomen es deixarà notar amb major intensitat.

La previsió de l'Aemet és que es puguen registrar temperatures "anòmales" durant la setmana gran de les Falles 2024 i fins i tot apunta a unes festes per al record: "És probable -anuncia- que hi haja una temperatura mitjana sense precedents en una setmana fallera des d'almenys 1950".

Diversos artistes fallers munten l'estructura d'un dels monuments de les Falles 2024 a València. / Efe

No obstant això, encara queden alguns dies perquè comencen els dies grans de Falles i l'evolució poguera ser una cosa diferent, però, a grans trets, tot sembla indicar que s'esperen unes Falles 2024 molt càlides, solejades, sense quasi vent i sense pluja.