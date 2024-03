Catalá posarà tanques en els principals monuments i advertix de multes de 750 euros per orinar-hi

L'alcaldessa de València, María José Catalá, ha assegurat que es barraran els principals monuments de la ciutat per a evitar agressions com les que s'han produït este cap de setmana a la Llotja o l'Església dels Sants Joans, en les parets de les quals s'ha vist persones orinar o vomitar. És més, l'alcaldessa ha remarcat la seua condemna a esta mena de comportaments i ha recordat que les multes poden ser de fins a 750 euros, advertint que, com que no pot protegir tots els monuments de la ciutat, les sancions econòmiques seran la seua principal arma.

Precedents

Encara que les falles del centre històric han pres importants mesures i han abandonat les revetles en favor de les vesprades, menys conflictives a priori, este cap de setmana hem tornat a veure escenes de persones orinant a la façana dels Sants Joans o vòmits a la Llotja, dos de les joies patrimonials més importants de la ciutat. En anys anteriors, eixos monuments, particularment la Llotja, han sigut barrats per a evitar actes incívics, però esta ocasió les tanques encara no estaven posades i han tornat els problemes. El Partit Socialista, de fet, ha retret a l'alcaldessa que no s'hagueren pres les mesures de protecció necessàries per a evitar el dany al patrimoni.

Multes de 750 euros

Davant esta situació, l'alcaldessa, que ja va llançar un primer missatge demanant civisme a la ciutadania, ha tornat a fer-ho amb més contundència si cap. En primer lloc, es col·locaran les tanques de protecció de la Llotja i, a més, ha recordat que l'ordenança municipal permet imposar multes de fins a 750 euros per orinar en un monument. "Nosaltres tenim unes ordenances que preveuen unes sancions econòmiques elevades, que poden arribar als 750 euros per actituds incíviques, i serem molt contundents amb estes situacions. No podem tolerar que l'esforç que estem fent els valencians amb els nostres impostos per a reforçar la neteja o la policia es veja deslluït pels actes d'incivisme de persones que no respecten la nostra ciutat ni les coses que són de tots. I en segon lloc, en tot el que és patrimoni històric, prendrem mesures per a evitar l'accés de la gent, encara que a la ciutat hi ha molts edificis, no sols la Llotja, que poden veure's afectats, per tant, més enllà de les tanques, cal ser molt contundents amb les sancions, i jo, per descomptat, estic disposada a ser-ho", ha explicat l'alcaldessa.