El pare de l'home que va morir amb la seua família en l'incendi de Campanar demana que s'investigue

El pare de l'home mort junt amb la seua dona i els seus dos fills --dos menors de tres anys i un bebé de dies-- en l'incendi registrat el passat 22 de febrer en un edifici de la zona de Campanar (València) recorrerà l'arxivament de la causa per considerar-lo "prematur" i per causar-li indefensió.

Així es desprén de l'escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, que l'advocat penalista Ignacio Grau, representant del pare del mort, ha presentat este dilluns al Jutjat d'Instrucció número 9 de València contra l'acte de sobreseïment de la causa dictat el 8 de març.

En concret, el jutjat va decidir sobreseure provisionalment el procediment --en el qual s'investigava l'incendi que es va saldar amb 10 víctimes mortals i la destrucció de 138 pisos-- i alçar el secret de sumari després que la Brigada Provincial de Policia Judicial de València del Cos Nacional de Policia comunicara que les primeres investigacions permetien descartar l'origen criminal o delictiu de l'incendi dels edificis del carrer Rafael Alberi, número 2, de València.

El jutge exposava en el seu acte que com que no hi havia inicialment un delicte penal, no podia continuar amb la investigació, ja que els òrgans d'Instrucció no poden seguir amb causes de manera autònoma només en matèria civil sense la coexistència de delicte.

Indicava que per no existir indicis per a poder concloure que hi haja una persona responsable criminalment de l'incendi, les causes finals, en l'àmbit de la responsabilitat civil si es donara o fora determinada la causa com un fet fortuït, "hauran de ser oportunament resoltes fora d'este àmbit jurisdiccional penal", exposava.

Davant d'esta resolució, el lletrat que representa al pare d'este mort ha presentat un escrit en el qual, en primer lloc, anuncia l'aportació de certificats de defunció del fill i dels nets, així com el Llibre de Família, per a acreditar la relació familiar de tots ells i perquè se'l considere personat en el procediment en qualitat d'acusació particular.

"Intempestiu per prematur"

Seguidament, en el mateix escrit, l'advocat sol·licita que, ja que se'ls ha notificat l'acte de sobreseïment sense acompanyar cap altra diligència, informe, resolució o documentació, indicant-se a més que s'inadmetia la personació, es notifique expressament la resolució als pares del mort, tal com obliga l'Estatut de la Víctima perquè "s'interposaran tots els recursos pertinents que procedisquen contra este acte intempestiu per prematur i causant d'evident indefensió a les parts, a les quals no se'ls ha permés tindre accés a la causa en alçar-se el secret en el mateix moment de l'acte", ha avançat.

I així, amb la finalitat d'evitar indefensions, el lletrat sol·licita al jutjat que concedisca un termini per a interposar els recursos previstos en la Lecrim contra l'acte d'arxiu a partir del moment en què se'ls facilite còpia de totes les actuacions.

En el supòsit de no accedir-se a esta petició, el lletrat interposarà recurs de reforma i subsidiari d'apel·lació contra l'acte d'arxiu, ja que esta resolució, com que impedix l'accés a la causa a esta part abans de dictar-se, la priva del seu dret d'informació i li "causa evident indefensió".

Esta situació, a més, ha provocat a esta part, segons s'indica en el mateix escrit, que se li sostraga el seu dret d'accés efectiu a la causa i de l'accés als recursos previstos en la llei "amb igualtat d'armes respecte al ministeri fiscal i parts a les quals sí que s'ha admés la personació".

L'objectiu final és que es dicte una nova resolució que anul·le l'acte del 8 de març, done accés de la causa a esta part i un nou termini per a, així, poder, si és el cas, interessar diligències o poder recórrer la resolució en igualtat.

L'incendi

L'incendi es va originar el 22 de febrer, vora les 17.30 hores, a l'apartament 86 d'un dels dos edificis conformats per 138 immobles que van ser arrasats pel foc.

Transcorreguda a penes una hora de l'origen del foc, les flames havien devorat els dos blocs de cases, de 10 i 14 plantes, en les quals vivien uns 450 veïns. Com a conseqüència, 10 persones van morir i altres 15 van resultar ferides, entre elles, set bombers.

Arran de l'incendi declarat en estos edificis construïts en 2009 --època del boom immobiliari-- per una promotora que va fer fallida, es va posar en marxa tota l'operativa d'emergències --bombers, policies, sanitaris, forenses-- i es va obrir una causa judicial per a investigar l'ocorregut i determinar les causes del foc, que es va propagar en temps rècord. La Policia Nacional apunta a un electrodomèstic de la cuina d'un dels habitatges com el causant de l'incendi, ha avançat este dilluns la delegada del Govern en la Comunitat, Pilar Bernabé.