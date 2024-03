Alzira rellança el premi a la falla més ecològica

L'Ajuntament d'Alzira tornarà enguany a premiar la falla més ecològica i respectuosa amb el medi ambient. La finalitat d'este concurs és promoure la sensibilització del col·lectiu faller en la utilització de materials i pràctiques respectuoses amb l'ecosistema. Esta experiència ja es va dur a terme durant els anys 2018 i 2019 i es rescata ara per a incentivar les falles a ser més sostenibles. Els premis són de 1.000 euros per als monuments grans i de 500 per als monuments infantils.

Les comissions falleres interessades a participar-hi han presentat un informe que detalla els materials emprats en el monument faller, desglossats segons el seu origen i propietats, tenint en compte que prevaldrà l'ús d'elements no contaminants. El jurat valorarà l'ús de materials tradicionals com la fusta, el cartó, el paper o la palla.

Alfons Domínguez, alcalde i regidor de Medi Ambient / Agustí Perales Iborra

La Regidoria de Medi Ambient també tindrà en compte si el tractament decoratiu per a l'acabat del monument es fa amb pintura o materials biodegradables. Es valorarà igualment l'absència de vernissos sintètics i es tindrà en compte l'ús de pintura a l'oli o acrílica. De la mateixa manera, es puntuarà que no s'utilitze gespa en l'acabat, ja que es considera més aconsellable substituir-la per elements no vegetals com arena, terra o pedres.

Potenciar l'ús de materials tradicionals

L'alcalde i responsable de l'àrea de Medi Ambient i Transició Ecològica, Alfons Domínguez, atribuïx la recuperació del concurs a la necessitat "d'implicar totes les comissions falleres de la ciutat perquè duguen a terme actuacions respectuoses amb el medi ambient dins de la programació fallera, potenciant l'ús de materials tradicionals, com la fusta, la palla, el cartó o el paper, en l'elaboració dels seus monuments fallers".