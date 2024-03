Cremen la carpa de la Falla Joan Aguiló-Gaspar Aguilar

Colp dur per als 322 fallers de la comissió de la Falla Joan Aguiló-Gaspar Aguilar, del sector Jesús. Esta matinada, uns vàndals han cremat la carpa que els fallers havien instal·lat al carrer i esta ha quedat inservible. No hi ha a penes dubtes que es tracta precisament d’un acte intencionat, perquè s’han detectat tres focus diferents en l’origen de l’incendi.

Levante-EMV

Afortunadament no hi havia res dins de la carpa, ni tan sols aparells elèctrics que hagueren pogut generar un accident; de fet, l’única instal·lació energètica es troba intacta i situada en la part oposada a la zona que s’ha cremat, per la qual cosa quedaria descartada la possibilitat d’una sobrecàrrega. La carpa està situada en el mateix carrer Joan Aguiló, enfront del casal, i els veïns van ser els qui van avisar els bombers.

El incendio de la carpa Juan de Aguiló - Gaspar Aguilar tenía tres focos de origen / Moisés Domínguez

Este seria un acte vandàlic sense precedents, perquè fins ara l’objecte del vandalisme sol ser el monument, però no les carpes.

Segons ha pogut saber este periòdic, el president de la falla, Antonio Fuentes, ja s’ha traslladat a la comissaria per a presentar la pertinent denúncia. Fuentes va ser alertat per uns veïns cap a les quatre del matí de les flames i ell es va posar en contacte amb els membres de la directiva a penes una hora després per a mantindre’ls informats.

Afortunadament, l’empresa instal·ladora de la carpa ja ha informat que podrà reposar les lones calcinades a tot just dos dies de les jornades més importants de les festes falleres.