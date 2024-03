Els sindicats rebutgen en bloc la primera OPO del nou Consell

La primera oferta pública d’ocupació (OPO) llançada pel Consell de Carlos Mazón s’ha topat de front amb el rebuig dels quatre sindicats amb representació en la mesa de negociació sectorial (UGT, CCOO, Intersindical i Csif), que este dilluns es van posicionar en contra de la proposta del Govern valencià per considerar que no reserva suficient quantitat de places per a promoció interna. Dels quasi 1.200 llocs de treball que adjudicarà la Generalitat en 2024, a penes 218 seran per a eixa promoció interna. És a dir, perquè els treballadors públics amb plaça fixa milloren les seues condicions. Per contra, les quasi 1.000 restants es guanyaran per oposició lliure i sense baremar mèrits o experiència prèvia. En un principi eren 174 places per a la promoció interna, però el Consell va elevar el percentatge fins al 50 % en el cas de la taxa ordinària, per la qual només s’oferixen 435 llocs.

La llei autonòmica de funció pública preveu consignar el 40 % de les places per a promoció interna i els sindicats entenien que l’OPO anunciada per a este exercici vulnerava la normativa per no arribar este percentatge, per la qual cosa van anunciar possibles recursos.

Segons interpreten UGT i CCOO, l’oferta del Consell només aplica eixa quota protegida del 40 % a la taxa ordinària de reposició (via per la qual s’oferiran 435 de les 1.179 places totals per a 2024) i no a l’extraordinària, en què es concentra el gros dels llocs (744). Esta última serà íntegrament per oposició pura, una cosa que els sindicats consideraven il·legal i exigien també blindar amb el 40 % de reserva, la qual cosa suposaria quasi 300 places.

Canvi normatiu

No obstant això, per a esquivar eixos possibles esculls judicials, la Generalitat està ultimant un decret per a modificar la Llei de funció pública 4/2021 i eliminar eixa reserva obligatòria, tal com ahir va avançar este diari. Els representants dels treballadors també s’han oposat a este canvi legal, que UGT considera “antidemocràtic” i que senta un “precedent perillós”, per implementar-se “ad hoc” i sense negociació prèvia.

Per la seua banda, des de l’executiu van assegurar haver fet “tot el possible” per l’acord i justifiquen el seu pla per la necessitat de complir els objectius de la UE per a rebaixar la temporalitat per davall del 8 %. L’esborrany mateix del decret assenyala que els processos d’estabilització previs escomesos pel Botànic “s’han demostrat insuficients” i defén la no aplicació d’este percentatge de reserva de places per la “urgència” de consolidar llocs que, en cas d’oferir-se per la via de la promoció interna, com fins ara, serien coberts per personal interí nou, cosa que “impedix complir” l’objectiu de fixesa de Brussel·les.

La Mesa Sectorial de Funció Pública és un òrgan de negociació preceptiu entre el Consell i els sindicats, però no és vinculant, per la qual cosa ni l’oferta d’ocupació pública ni el canvi en les condicions de la Llei de funció pública estan en risc malgrat el rebuig unànime dels sindicats. Esta oposició en bloc és molt poc habitual i fonts de diversos sindicats asseguraven ahir no recordar precedents d’OPO aprovades amb totes les centrals en contra.

D’esta manera, l’oferta d’ocupació i el canvi normatiu seguiran avant en la seua tramitació. De fet, el Consell té relativa urgència a aprovar totes dues iniciatives, ja que l’OPO ha d’estar validada “en un termini de tres mesos des de la publicació de la corresponent llei de pressupostos”, és a dir, abans del final del mes de març. La seua validació és imminent, però fonts del Govern autonòmic descarten que tire avant en el ple del Consell d’este dimarts.

Estudiants busquen la seua aula en unes oposicions recents celebrades a València / d. a. san josé/m. l. belarte. València

Reaccions sindicals

UGT denuncia que l’estructura de l’OPO perjudica “tots” els empleats públics, ja que, d’una banda, afecta els funcionaris de carrera, en reduir l’oferta de places per a millores internes i, alhora, els interins, ja que, en traure places del torn lliure per oposició pura, no se’ls comptabilitza l’experiència prèvia.

A més de rebutjar el decret per a emmotlar la llei autonòmica als criteris que ara prioritza la Direcció General de Funció Pública, UGT i CCOO van tornar a carregar contra l’estructura de l’OPO. Segons els ugetistes, que la Generalitat suprimisca el concurs oposició en el torn lliure “no és acceptable”, ja que envia un missatge que “l’experiència prèvia val zero”. A més, insistixen que, fins i tot amb el canvi legal, l’OPO “hauria d’ajustar-se a la reserva del 40 % de places per a promoció interna”.

Fins i tot Csif, el sindicat ideològicament més pròxim a l’actual Consell de PP i Vox, va criticar l’OPO per “basar-se en un percentatge molt alt en oposició pura i dura”, un extrem que rebutgen perquè “no valora l’experiència ni la formació adquirida pels interins”. En tot cas, esta organització considera “positiu” l’“esforç” del Consell per a reduir l’alta temporalitat actual, que atribuïxen al Botànic.