La Llosa de Ranes demana la col·laboració veïnal per a evitar l’embossament en la xarxa de sanejament per les tovalloletes

L’Ajuntament de la Llosa de Ranes fa una crida a la col·laboració veïnal per a conscienciar sobre els greus problemes que causa tirar tovalloletes humides al vàter, entre els quals hi ha l’obstrucció en les xarxes de sanejament. Des de l’Ajuntament s’insistix en la necessitat de reciclar les tovalloletes de manera adequada, tirant-les a la paperera en lloc del vàter, amb la finalitat d’evitar embossaments en les canonades i perjuís per al medi ambient.

Per estos residus, s’ha hagut d’intervindre en la xarxa de sanejament dels carrers Jaume I i Alacant, on s’ha requerit un servici de neteja especialitzat per a resoldre el problema d’embossament. A més de les despeses econòmiques que l’obstrucció de les xarxes de sanejament genera, també hi ha el problema de males olors i els efectes negatius per al medi ambient.

Neteja en la xarxa de sanejament a la Llosa de Ranes / Levante-EMV

El regidor de Servicis Públics, Javier Camarasa, va comentar que els veïns han de ser conscients de “les conseqüències econòmiques i mediambientals que implica el gest de tirar una simple tovalloleta al vàter, ja que després s’ha d’actuar per a resoldre els problemes d’embossos originats per estos residus”. Camarasa va destacar que les tovalloletes humides que es tiren pel vàter s’han convertit en “una amenaça per a les xarxes de sanejament, tant generals com particulars, perquè poden tapar arquetes, col·lectors o depuradores”. “És un problema que podem erradicar entre tots, perquè la solució és senzilla: quan usem les tovalloletes, després cal tirar-les a la paperera o al poal del fem”.

Restes de tovalloletes humides en la xarxa de sanejament de la Llosa / Levante-EMV

Les tovalloletes no han de tirar-se al vàter perquè no es desintegren bé en l’aigua, a causa de la seua composició, una mescla de fibres sintètiques que no es poden disgregar i poden ocasionar embossaments en les canonades de les cases i en les xarxes de sanejament, i, en el pitjor dels casos, poden deixar inoperatius els equips de les depuradores, assenyalen des de l’Ajuntament de la Llosa de Ranes. Encara que en alguns envasos s’indique així, no són biodegradables ni d’un sol ús, almenys no del tot, i si s’acaben descomponent, no ho fan en el temps que tarden a arribar a les estacions de depuració; i per això poden causar danys mediambientals importants, especialment en els ecosistemes aquàtics, si acaben arribant als rius, recalquen des del consistori.