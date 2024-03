La Policia Local d'Aldaia deté un home i una dona per robatoris en vehicles estacionats

En els últims dies es van reportar diversos casos de sostraccions i danys a automòbils en diferents àrees de la població d'Aldaia. Esta situació havia generat preocupació en diverses zones del poble, on el veïnat estava inquiet pels robatoris.

La Policia Local d'Aldaia va intensificar per este motiu la vigilància durant el torn nocturn, amb resultats positius gràcies a la col·laboració ciutadana. Com a resultat, s'ha procedit a la detenció de dos persones, un home i una dona, com a presumptes responsables d'almenys tres robatoris amb força en vehicles.

Els dos individus van ser descoberts portant diversos objectes sostrets de l'interior dels automòbils estacionats a la localitat. A més, es van trobar restes de les llunes fracturades dels vehicles i ferramentes utilitzades per a forçar l'accés.

Els arrestats, juntament amb els objectes recuperats i la documentació corresponent, van ser traslladats a la Comissària del Cos Nacional de Policia per a ser posats a disposició judicial.