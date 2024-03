Albares a Orient Pròxim: “Espanya reconeixerà l'Estat Palestí” de manera “solemne i oficial”

El reconeixement d'Espanya que Palestina és un estat avança amb pas ferm. El president Pedro Sánchez ja ha posat una data límit: portarà eixe reconeixement al Parlament esta legislatura. Este dimecres, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, l'ha donat per fet. "Espanya reconeixerà l'Estat Palestí", ha dit el cap de la diplomàcia durant una roda de premsa en el seu viatge a Amman (Jordània), junt amb el seu homòleg jordà. "Es farà de manera solemne, oficial", ha afegit.

El ministre no ho considera una qüestió ideològica, sinó de justícia. "En estes circumstàncies, és l'únic element que tenim per a garantir la viabilitat i existència futura d'un Estat Palestí real, com a membre de la comunitat internacional", ha dit Albares. "Això és una mica de justícia per al poble palestí, però també per a garantir la seguretat d'Israel i la pau i l'estabilitat a Orient Mitjà".

En 2014, el Parlament va aprovar amb el "sí" de tots els grups polítics una proposició no de llei que instava el Govern a reconéixer Palestina com a estat. Llavors, es va acordar "buscar en qualsevol actuació en este sentit una acció coordinada en concert amb la comunitat internacional, i en concret amb la Unió Europea". Ara, la Moncloa sembla disposada a fer-ho de manera unilateral o amb un grup reduït de socis europeus (Irlanda o Bèlgica, entre altres), tenint en compte les reticències de països aliats d'Israel, com Alemanya o Àustria, i vetos d'uns altres com Hongria a recents consensos a Brussel·les sobre un alto-el-foc o la sanció a colons israelians radicals.

33 milions extres per a la UNRWA

El ministre d'Exteriors també ha subratllat que Espanya ha concedit una dotació extra a l'agència de l'ONU per als refugiats palestins, UNRWA, de 33 milions d'euros des de desembre, mentres que una dotzena de països havien decidit suspendre les seues contribucions per les al·legacions d'Israel que 12 dels 30.000 treballadors de l'organització haurien col·laborat amb Hamàs en els seus atacs del 7 d'octubre. Després de dubtes sobre la forma en la qual es van obtindre les confessions i la veracitat d'algunes de les acusacions expressades pels servicis d'intel·ligència, així com la investigació interna posada en marxa per la UNRWA, la UE, el Canadà o Suècia han decidit mantindre les seues contribucions.

Albares s'ha posat d'acord amb el seu homòleg jordà, Ayman Safadi, per a contribuir a tractar de parar la guerra. Els dos han defés la necessitat d'un alto-el-foc i que es permeta l'entrada immediata d'ajuda humanitària a Gaza perquè "els palestins deixen de morir tant per les bombes com per la fam", en paraules del ministre espanyol. Jordània alberga dos dels sis milions de refugiats palestins expulsats dels seus territoris per Israel en guerres passades.

El cap de la diplomàcia espanyola ha confirmat que parla tant amb Brussel·les com amb Washington per a espentar en eixe sentit, encara que no ha donat més detalls sobre l'abast d'eixes converses.

Durant el temps d'ofensiva, a Gaza han mort més de 31.000 palestins, entre ells 13.500 xiquets. Esta xifra supera els menors morts en tots els conflictes mundials dels últims quatre anys, segons ha subratllat en xarxes el mateix cap de la UNRWA, el diplomàtic Philippe Lazzarini. "No són xifres, són persones de carn i os que convertixen la situació en una cosa totalment insuportable", ha dit Albares. "Han de parar. Hem d'aconseguir que paren".

"Cal parar la guerra, esta agressió cal parar-la", s'ha fet eco Safadi, que s'ha mostrat molt crític amb Israel, però també amb la comunitat internacional. "El món no pot estar de braços plegats veient com moren xiquets i dones" a Gaza, ha reivindicat.

El que realitza des d'este dimarts a este dijous a Jordània i Egipte és el tercer viatge d'Albares per Orient Pròxim. Ha estat a Líban, l'Iraq o l'Aràbia Saudita, però no ha sigut rebut a Israel.

A més de la seua trobada amb el seu homòleg jordà, Albares ha sigut rebut en audiència pel rei Abdalà II i ha visitat un camp de refugiats de la UNRWA. A Egipte durà a terme consultes polítiques amb el seu homòleg, Sameh Shoukry i amb Ahmed Abul Gheit, secretari general de la Lliga Àrab.