La llei contra el desaprofitament alimentari inicia (per segona vegada) el tràmit al Congrés

El Congrés dels Diputats debatrà este dijous una nova versió de la Llei de prevenció del desaprofitament alimentari, una norma que va iniciar la seua marxa com a iniciativa legislativa popular (ILP) la passada legislatura i que va quedar aparcada per l'avançament de les eleccions generals. La Cambra Baixa votarà ara l'avocació del text, amb la qual este podria ser portat a votació en els pròxims plens, entre este mateix mes de març o principis d'abril. La previsió és que, una vegada superat el tràmit parlamentari, la llei entre en vigor el 2 de gener de 2025.

La proposta que impulsa el Ministeri d'Agricultura i Alimentació preveu sancions de fins a mig milió d'euros en els casos d'infracció més greu per a les empreses que no reaprofiten els aliments i inclou dos obligacions: que els agents implicats en la cadena alimentària disposen d'un pla de prevenció de pèrdues i desaprofitament i que les grans companyies que estiguen en contacte directe amb els consumidors firmen convenis amb entitats sense ànim de lucre per a la donació dels excedents. En cas que els aliments excedentaris no puguen destinar-se al consum humà, hauran d'anar, per este orde, a alimentació animal o a la generació d'adobs orgànics i producció d'energia.

En l'actualitat, un terç dels aliments que es produïxen en el món acaben en el fem. En 2020, les estimacions del Ministeri d'Agricultura parlaven d'un desaprofitament en les llars d'1,4 quilos d'aliments a la setmana. Les fruites, les hortalisses i els lactis representaven la mitat dels productes frescos que acabaven en el fem sense ser consumits, mentres que entre els aliments ja preparats o cuinats, les sopes i cremes, els llegums i els bullits eren els que més es malgastaven. La mateixa anàlisi reflectia també una dada que no per òbvia deixa de ser cridanera: a l'estiu es tira molt més menjar que en altres èpoques de l'any.

Però no sols en les llars recau el pes del malbaratament d'aliments. La llei que debatrà el Congrés, de fet, se centra bastant més en les cadenes de distribució i xicotets minoristes i en els establiments de restauració, que són les àrees en les quals ara mateix hi ha més problemes de reaprofitament d'aliments. I això que entre el camp i les granges i el punt de venda es perd un 14 % de la quantitat produïda, segons dades de la FAO, l'Organització per a l'Alimentació i l'Agricultura de l'ONU. Hi ha mesures en esta llei que eren ja conegudes, com la que diu que els restaurants hauran d'oferir als seus clients la possibilitat d'emportar-se a les seues cases les restes de menjar que no hagen consumit. En este cas, postil·la el text proposat per Agricultura, "per a això s'empraran envasos aptes per a l'ús alimentari, reutilitzables, o fàcilment reciclables", rebutjant, en la mesura que siga possible, els de plàstic d'un sol ús.

"En el cas dels establiments de comerç al detall -prosseguix la proposta legal-, s'haurà de disposar de línies de venda amb productes 'lletjos', 'imperfectes' o 'poc estètics', promoure el consum dels productes de temporada, els de proximitat, els ecològics i els ambientalment sostenibles i incorporar i millorar la informació sobre l'aprofitament dels aliments".