Moncada repartix 1.600 gots reutilitzables entre les seues falles

‘Si sempre recicles, en Falles no falles’ és el lema de la nova campanya de sensibilització de l'Ajuntament de Moncada sobre la importància de respectar el medi ambient també durant estes dates. La regidoria de Medi Ambient repartirà un total de 1.600 gots reutilitzables entre les huit comissions del municipi, a les quals també es farà lliurament de cartells de conscienciació per a les seues carpes o casals.

La finalitat d'esta campanya, impulsada per la regidora de Medi Ambient, Valentina Cortegoso, i presentada juntament amb les dos falleres majors de Moncada i el president de la Junta Local Fallera, és la reducció de residus plàstics que se solen generar al llarg del dia.

500 quilos menys de residus

Esta mesura no sols beneficiarà les comissions per reduir notablement els costos econòmics que suposa emprar plàstics d'un sol ús, sinó que també beneficia tota la població. En una ciutat tan gran com Moncada, esta iniciativa disminuirà més de 500 quilograms els residus plàstics, la qual cosa suposa reduir significativament les emissions de CO₂ i la recollida massiva de fem en la neteja viària.

"És important conscienciar totes les persones que gaudixen de les Falles i recordar que amb gestos tan senzills s'estalvia un gran impacte mediambiental", explica Cortegoso.