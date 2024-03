Els valencians que es jubilen més enllà dels 65 anys creixen un 21 % des de 2020

Conforme s’acosta el nou sostre per a la jubilació, el nombre de valencians que reben eixa condició més enllà dels 65 anys va creixent. L’increment en els últims quatre anys ha sigut substancial, en concret, un 21,6 %, segons les últimes dades del Ministeri de Seguretat Social, que inclouen els registres de gener de 2024. En concret, en 2020, l’any de la pandèmia del coronavirus, la xifra de residents en l’autonomia que havien aconseguit l’estatus de pensionistes es va situar en els 18.392, mentres que al final de 2023 la dada havia pujat fins als 22.369. En concret, uns 4.000 més o, com ha quedat dit, un 21,6 % d’increment.

Per províncies, allà on els ciutadans tarden ara més a jubilar-se és a Alacant, que ha passat de 7.051 majors de 65 anys en 2020 a 8.806 en 2023. Per tant, un 24,8 % més. El creixement és del 18,4 % a Castelló (de 2.156 a 2.554) i del 19,8 % a València (de 9.185 a 11.009). La dada de la Comunitat Valenciana està per davall del 25,5 % de la mitjana d’Espanya, on, en 2020, es van jubilar 176.289 persones amb 65 anys o més, mentres que en 2023 havien pujat a 221.288. Per contra, els menors de 65 que aconseguixen jubilar-se baixen en nombre entre els dos exercicis analitzats. A la C. Valenciana ho fan d’11.528 a 10.842.

Edat mitjana

Les dades del Ministeri de Seguretat Social posen en relleu que l’edat mitjana de jubilació a Espanya ha pujat de 64,6 anys en 2020 a 65,1 en 2023. La província d’Alacant es queda lleugerament per damunt en els dos casos, amb 64,8 i 65,3, respectivament, mentres que la de València se situa per davall, amb 64,5 i 64,9 anys, igual que Castelló (64,3 i 64,8 en cada any).

La pensió mitjana està al gener en 1.648 euros a València / Áxel Álvarez

El retard en l’edat efectiva de jubilació és conseqüència directa de la reforma del sistema de pensions de 2013, que va establir en els 67 el nombre d’anys necessaris per a poder cobrar la prestació al 100 %, encara que hi ha excepcions, perquè, superats els 38 anys de cotització, es pot accedir a la pensió als 65. El sostre de la jubilació es va anar incrementant de manera progressiva amb dos mesos per any, de tal manera que s’arribarà als 67 en 2027.

Inflació

Al mateix temps que els valencians es jubilen més tard, també ho fa, com a efecte del temps d’elevada inflació desencadenat per la pandèmia i engrossit amb la invasió russa d’Ucraïna, l’import de les pensions que perceben. En 2020, a la província de València, estes prestacions estaven de mitjana en els 1.370 euros al mes. Tres anys més tard, en 2023, esta quantitat havia crescut en 60 euros, fins als 1.430. El salt de rellevància s’ha produït el mes de gener d’este 2024, quan la xifra s’ha incrementat fins als 1.648 euros, és a dir, 218 més que al tancament de l’exercici precedent. Les dades són similars a les de la mitjana espanyola: 1.406 euros en 2020 per 1.643 el gener de 2024. Resulta cridaner que la pensió mitjana més elevada és la que cobren les persones que es jubilen a Espanya abans dels 55 anys, ja que cobren 2.747 euros. La més baixa correspon als majors de 70 anys, que es queden en 1.044 euros.

Prejubilacions

El nombre de jubilats que obtenen esta condició abans dels 55 anys és merament testimonial, degut fonamentalment a les traves introduïdes en la legislació laboral per a les prejubilacions. En 2023 només va haver-hi una persona en eixa situació a la província de València. Tres residents ho van aconseguir als 55, i tretze més, als 56. Amb 61 anys, ha baixat de manera significativa el nombre de valencians que ja perceben una pensió. Si en 2020 en van ser 1.788, tres anys més tard havien baixat a 624. En l’altre costat de la balança apareixen les persones que prolonguen la seua vida laboral. En este territori, va haver-hi 122 residents que es van jubilar amb 70 anys i 157 més que ho van fer després de superar l’esmentada frontera.