Familiars d’afusellats a Paterna rebutgen que es buiden les fosses “per decret”

Familiars d’afusellats a Paterna rebutgen que Presidència de la Generalitat buide “per decret i sense el consentiment de les famílies dels represaliats” les 41 últimes fosses comunes que queden per obrir-se en el quadrant primer esquerre del cementeri d’este municipi de l’Horta Nord i que guarden les restes d’almenys 186 persones executades durant la dictadura.

Així ho va expressar ahir Cèlia Chofre, neta de Federico Rico Cabrera, una de les 11 víctimes del franquisme que van ser enterrades en la fossa núm. 135 després de ser afusellades el 5 d’abril de 1941. Chofre assegura que la seua oposició al fet que les restes d’esta fossa siguen exhumats la compartixen altres famílies de represaliats.

L’excavació d’estes últimes 41 fosses les impulsa Presidència de la Generalitat a través de la Direcció General de Transparència i Participació, el responsable de la qual, José Salvador Tárrega, va estar precisament ahir al cementeri de Paterna en l’acte administratiu de la firma de l’inici dels treballs amb l’associació científica ArqueoAntro, a la qual el Consell de Carlos Mazón va adjudicar a l’estiu l’exhumació de les restes i la seua identificació per 316.400 euros.

El passat 31 de gener, Presidència de la Generalitat va publicar en el Diari Oficial els noms de les víctimes del franquisme enterrades en estes 41 fosses, 183 homes i tres dones executades entre el 12 de juny de 1939 i el 29 de novembre de 1950, amb la finalitat que aquells familiars dels represaliats interessats a recuperar les restes pogueren personar-se en el procés.

Respectar els descendents

Cèlia Chofre, que no s’oposa al fet que aquelles famílies interessades a recuperar els cossos puguen fer-ho, ha dirigit un escrit a Presidència de la Generalitat en el qual demana que “es respecte el dret dels descendents al fet que es conserve la fossa que estem cuidant des de fa més de 82 anys, perquè és molt greu que se’ns arrabasse per decret l’espai del nostre record, la tomba que les famílies considerem un monument a la memòria de les nostres víctimes de la dictadura feixista”.

“Tinc 71 anys i des que era un bebé no he deixat d’anar al cementeri de Paterna cap 14 d’abril, ni tampoc cap 1 de novembre, a recordar el meu avi, per la qual cosa per a mi la fossa és un monument a la memòria de tots els afusellats que s’hauria de conservar perquè mai s’oblide, igual que els camps de concentració del nazisme”, afig Cèlia.

Per a ella “manca de sentit que es buiden per complet les fosses”, perquè les restes que ningú reclama o que les famílies no volen que s’exhumen, es porten al columbari del futur Memorial 2.238, en al·lusió al nombre final d’afusellats a Paterna. “Estes fosses estan en un cementeri i, per tant, no estem parlant d’un enterrament indigne com una cuneta, ja són, en si mateixes, un memorial, perquè es tracta de terra banyada amb la sang de persones indignament afusellades”, assevera.