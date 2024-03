Les falles d’Especial es juguen l’honor del premi i milers d’euros

Vint mil euros pot emportar-se el guanyador de la Secció Especial gran si, el pròxim dia 16, el regidor Santiago Ballester comunica que la comissió ha aconseguit el primer premi de la categoria d’or; i el d’Enginy i Gràcia.

En concret, el primer premi de falla es recompensa amb 15.000 euros, mentres que el d’enginy i gràcia són 5.000 més. Això suposa més del deu per cent del cost dels monuments en tots els casos, excepte Convent. La qual cosa, unida al 25 per cent de la subvenció municipal, pot suposar acostar-se a la mitat del pressupost. Sempre que els diners vagen a les comissions, cosa que no sempre ocorre: és una norma recurrent que els premis econòmics siguen per a l’artista.

Dins de l’habitual debat sobre qui guanya, i la importància d’aconseguir el primer o segon premi, el que passa més desapercebut és eixe premi econòmic. El segon classificat de falla rebrà 7.500 euros; i el tercer, 5.000. Els premis segon i tercer d’enginy i gràcia es premien amb 2.500 i 1.250 euros.

De moment, l’Antiga de Campanar és el primer que ha obtingut premi econòmic: 900 euros per ser el millor ninot de secció. Una quantitat que pot augmentar a 3.000 (IVA inclòs) si es complixen els pronòstics i aconseguix el ninot indultat. Estan en dura competència amb Exposició.

Així mateix, el premi President de la Generalitat ja va repartir, l’any passat, 5.000 euros per a l’artista guanyador de l’Especial i 5.000 més a la comissió. La veritat és que la Secció Especial està bastant ben valorada, però, després, els percentatges baixen molt substancialment.

Així, guanyar la Primera A és cinc vegades menys quantitat: a penes 3.000 euros. A partir d’ací, la dotació econòmica va descendint fins als 150 euros que suposa guanyar en l’última secció.

Tot això també estarà en joc el pròxim dia 16, el que és, sens dubte, el gran dia de la festa fallera. Eixe dia, i a eixa hora, arribarà el veredicte dels jurats.

La JCF farà tots els jurats

Uns qualificadors que, per cert, seran a càrrec exclusivament, de la Junta Central Fallera. La totalitat de categories han decidit que siga la “casa gran” la que confeccione les llistes de persones que, des de primera hora, isquen a prendre nota i establir les puntuacions. I que aniran acompanyats dels “oients”, els jurats novençans que, segons acord de l’assemblea, han d’assistir amb veu, però sense vot, per a veure com de bé ho fan els “de tota la vida”. La Secció Primera A ha sigut l’última a renunciar a organitzar-se ells mateixos el jurat. En els últims anys feien tot un ritual, proposant cada comissió un qualificador, triant-se per sorteig i cremant les paperetes, sense comunicar-ho fins a dates poc abans del 16. També faran la totalitat de les falles infantils. Precisament, les falles infantils comencen a cobrar protagonisme. La plantà també supera ja els límits de la vespra i algunes són d’un muntatge tan complicat —o els artistes tenen diverses falles importants— que es requerix començar a plantar no la vespra, sinó l’antevespra.

Les grans, mentrestant, completen hui tot allò que siga grua —llevat que se’ls acabe el temps—, per a començar a destapar, acostar i embellir les escenes. Ara mateix, trobar una demarcació sense un bri de falla comença a ser una missió impossible.