Morant refreda la llista europea del PSPV

Calma, gens de presses i menys amb la celebració del congrés en l’horitzó pròxim. És el missatge de la nova líder del PSPV, Diana Morant, davant de la conformació de la llista per a les eleccions europees i qui ocuparà el principal lloc dels socialistes valencians en la papereta al Parlament Europeu. Malgrat que la renúncia de l’eurodiputada del PSPV, Inmaculada Rodríguez-Piñero, a repetir en la candidatura ha obert el ball de noms i especulacions, la decisió no serà ràpida.

Fonts de l’entorn de Morant rebutgen que l’anunci de qui ha sigut la principal representant de la federació valenciana vaja a provocar un efecte dòmino que accelere l’elecció del cap de cartell i tracten de frenar el carrusel de noms que ja comencen a aparéixer. Així, estes mateixes fonts refreden qualsevol decisió no només fins després del congrés extraordinari que se celebra d’ací a 10 dies, sinó que esta podria allargar-se quasi un mes després, fins a mitjan abril, quan quedaran poc menys de dos mesos per a la cita amb les urnes comunitàries.

De fet, la pròxima cita electoral en la qual els socialistes tenen fixada la mirada són les eleccions basques. Estes estan convocades per al 21 d’abril. Fins després d’este pas per les urnes no està previst que se celebre el Comité Federal de llistes del PSOE, que és l’òrgan que ha de validar la candidatura i el seu orde, i la data que es planteja és el dissabte següent, el 27 d’abril, dies abans que vença el termini per a presentar la candidatura el 5 de maig.

Perquè estos comicis són de circumscripció única, per la qual cosa, en una mateixa papereta, hi haurà els aspirants socialistes de tot Espanya i no una diferenciació per territoris com sí que ocorre en les generals. És per això que, a més del nom de la persona triada per a ocupar el principal lloc del PSPV, també serà rellevant la posició en la qual ho faça en la llista estatal. Rodríguez-Piñero hi va concórrer la sèptima en 2014 i la quinta en 2019.

Posició destacada

No és tant un problema per a aconseguir representació (ja que amb l’ampliació de diputats a repetir a Espanya després del Brexit i l’augment de població la delegació rondarà la vintena), sinó de marcar influència de la segona federació en militants d’Espanya i que estrena lideratge amb Morant. Així, esta llista s’albira com la segona gran negociació de la ministra de Ciència i Universitats, que, no obstant això, abans encara ha de salvar el tràmit del congrés i la composició de la nova executiva.

Serà després del conclave de la federació, en el qual la peça més destacada per al seu encaix és la del responsable d’Organització, quan comence el següent pas de pensar en les europees, encara que no serà immediat. Per a esta llista ja han començat a sonar noms, un soroll que Morant tracta d’encapsular al màxim. Entre les opcions que han aparegut hi ha el de la portaveu a València, Sandra Gómez; l’exeurodiputat Joan Calabuig, així com la continuïtat de Doménech Ruiz, exassessor de Josep Borrell.