Polèmica pel comité organitzador dels Gay Games a València

La celebració dels Gay Games a València en 2026 pot complicar-se si no es resol el conflicte sorgit per la recent creació del comité organitzador, òrgan que es va donar a conéixer divendres passat, 8 de març, i que quedava configurat amb la presidència de l’alcaldessa María José Catalá, al marge de sis vocalies que corresponen a Generalitat, Diputació, Fundació València Diversitat, Club Esportiu LGTB + Samarucs València, Fundació Esportiva Municipal i Fundació Visit València.

Una estructura diferent de la que s’havia acordat amb l’anterior govern municipal i que ha creat malestar entre els col·lectius LGTBI, fins al punt d’emetre un comunicat conjunt en el qual renuncien a donar suport i participar en l’esmentat comité, afegint, a més, que “el canvi d’enfocament executat per l’Ajuntament sense l’aprovació de la Federació Internacional dels Gay Games podria suposar que esta entitat retirara la licitació dels Jocs a la ciutat de València, optant per una altra seu alternativa”. Una opció que recull el contracte que es va firmar en 2022.

La Fundació Esportiva Municipal passa a ser, segons este comité organitzador anunciat, l’encarregada de gestionar els Jocs, en lloc de la Fundació València Diversitat, ja que l’Ajuntament entén que el control últim de l’esdeveniment ha de ser institucional, amb la responsabilitat econòmica i de gestió. Un enfocament diferent de l’anterior, en el qual l’equip de Govern de llavors preveia transferir l’organització als diferents col·lectius implicats en l’esdeveniment, encara que no es va arribar a tancar esta “cessió” abans del canvi de govern.

Malgrat això, a l’abril està prevista una visita de la Federació Internacional dels Gay Games a València per a reunir-se amb totes les parts i valorar els passos que s’han fet en l’organització de l’esdeveniment. Una oportunitat d’acostar postures entre les parts, però també sota la pressió de no acabar perdent la celebració de l’esdeveniment, en el cas que la Federació no compartisca l’enfocament d’este.

Malgrat esta possibilitat real plasmada en el contracte, segons fonts municipals consultades per SUPER, asseguren que “s’ha creat un comité en el qual estan representades les institucions i entitats, ja que els Gay Games són de tots, i des de l’Ajuntament es continuen fent passos cap a la celebració dels Gay Games”.

Després d’un any de negociacions i intercanvis d’esborranys per a buscar un punt d’encontre en la configuració del comité, finalment no s’ha arribat a un acord sobre este assumpte i des de les organitzacions LGTBI+ es critica el poc pes que tindrien els seus vots en la presa de qualsevol decisió. “A les organitzacions LGTBI+ únicament se’ls assigna dos del total de huit vots en el comité, mitjançant sengles vocalies a la Fundació València Diversitat i al Club Esportiu LGTBI+Samarucs València, la qual cosa, en la pràctica, suposaria deixar la presa de qualsevol decisió en mans de l’Administració”, assenyalen en el seu comunicat.

En este sentit, afigen també que “d’acord amb la petició realitzada per la Federation of Gay Games, la Fundació València Diversitat, Lambda, Avegal i Dracs, consideren que ha de ser el col·lectiu LGTBIQ+ qui lidere uns jocs que porten el seu nom, Gay Games València 2026; i que això hauria de fer-se precisament a través de les organitzacions que, en representació de totes les persones i entitats d’este col·lectiu, van presentar, van defendre i van guanyar este projecte per a tots els valencians i valencianes.

Malgrat tot, conclouen el seu comunicat fent una crida perquè “l’Ajuntament es replantege la seua postura i reprenga un diàleg que permeta que els col·lectius LGTBI+ assumisquen l’organització efectiva dels Jocs, seguint els paràmetres establits per la Federation of Gay Games.