El preu de l’habitatge creix en un any un 12 % a Alzira i un 8 % a Algemesí

El preu de l’habitatge va tancar 2023 amb un increment en dos de les tres ciutats més poblades de la Ribera, segons es desprén de l’últim informe ministerial sobre els immobles disponibles. En concret, va créixer aproximadament un 12 % a Alzira i un 8 % a Algemesí. A Sueca, en canvi, el valor registrat en l’últim trimestre de l’any va ser similar al del mateix període de 2022, ja que a penes va descendir un 0,1 %.

El preu del metre quadrat a Alzira va arribar, en el tancament de l’any 2023, als 817,4 euros, sobre la base de les taxacions realitzades pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana entre els municipis de més de vint-i-cinc mil habitants. La dada suposa un lleuger descens respecte al valor que es va marcar en el tercer trimestre (821,3), encara que implica saldar l’exercici amb xifres superiors a les del mateix període de 2022. En l’últim trimestre d’este any, el metre quadrat d’habitatge lliure se situava en 731,3 euros, quasi cent menys. Per tant, en dotze mesos, ha crescut un 11,8 %. Es tracta, igualment, de la primera vegada en dotze anys que l’estadística encadena dos trimestres seguits per damunt dels huit-cents euros.

Increment trimestral

En la capital de la Ribera Baixa, en canvi, els habitatges taxats pel Ministeri en l’últim trimestre de 2023 deixen un valor mitjà del metre quadrat de 1.032,9 euros. Una xifra lleugerament inferior al mateix període de 2022, en el qual la dada era de 1.034,2.

La variació és mínima, perquè suposa un descens del 0,1 %. No obstant això, el preu ha crescut de manera considerable entre el tercer i el quart trimestre del 2023, ja que setembre es va tancar amb una mitjana de 949,8 euros. És a dir, en tres mesos, s’ha produït un increment del 8,7 %. Així, doncs, Sueca es consolida com la ciutat amb un habitatge més car d’entre les tres més habitades de la comarca. De fet, sis de les huit últimes taxacions trimestrals han superat els mil euros, valors no vistos a Alzira o Algemesí des de principis de la dècada passada.

Un pis d’Alzira en venda, en una imatge d’arxiu / Agustí Perales Iborra

En contraposició, Algemesí no només és la ciutat de més de 25.000 habitants amb un habitatge més barat a la comarca. També ho és en el conjunt provincial. L’última taxació ministerial, la del quart trimestre de l’any 2023, fixa el valor mitjà del metre quadrat en 727,6 euros. Això suposa un augment del 8,4 % en l’últim any, perquè 2022 va acabar amb un preu mitjà de 671,3 euros. Amb tot, l’increment és més gran si es comparen els trimestres tercer i quart de l’exercici passat, ja que les taxacions realitzades entre juliol i setembre van llançar un valor de 628,1. Això suposa un creixement del 15,8 % en els últims mesos de l’any.

Comparativa autonòmica

Malgrat l’augment experimentat en l’últim trimestre de l’any 2023, Algemesí és la ciutat de més de 25.000 habitants de la província més barata per a viure-hi, sobre la base d’estes dades. Lidera el rànquing valencià per damunt d’Ontinyent (732,4) i Alzira (817,4). Xàtiva és la quarta i l’última amb un valor mitjà per davall del miler d’euros (901,8). En el conjunt autonòmic, Algemesí seria la sexta amb un habitatge més econòmic. Registraven valors inferiors: Elda (696,2), Petrer (701,6), Villena (717,4), Novelda (725) i la Vall d’Uixó (725,3).

No obstant això, la tendència alcista del mercat immobiliari ha fet que, en l’últim any, Algemesí desaparega dels primers llocs de la classificació nacional. No fa molt, de fet, la localitat riberenca podia presumir de trobar-se entre les deu ciutats d’Espanya de més de 25.000 habitants amb un habitatge més barat. Ja no és el cas.