Torrent instal·larà Punts Violeta durant les Falles

Torrent es prepara per a celebrar quatre dies d’activitat frenètica i actes multitudinaris als carrers fins al 19 de març. Per esta raó, l’Ajuntament de Torrent, mitjançant la Casa de la Dona, instal·larà Punts Violeta per a informar, conscienciar i previndre la violència sexual durant la festa de les Falles.

Els Punts Violeta estaran instal·lats a la porta de l’edifici del metro a l’avinguda al Vedat, 103, el dissabte 16 de març i el dilluns 18 de març, en horari de 10.30 a 13.30 hores. Es tracta d’una campanya de sensibilització i prevenció per la igualtat de les dones contra l’assetjament i les agressions sexistes i la LGTBIQ+-fòbia en la celebració de festes i en els espais d’oci.

Els Punts Violeta estaran dinamitzats per personal especialitzat que repartirà informació sobre com detectar i actuar davant d’un assetjament o agressió sexista, així com marxandatge relacionat i mocaors fallers. Com a activitat dinamitzadora, el Punt Violeta comptarà amb un fotoreclam en el qual la ciutadania podrà traslladar el seu compromís amb el respecte i les no agressions sexistes en general, però especialment en els contextos festius, fotografiant-se amb la imatge de la campanya i frases en format còmic.

Un servici virtual

Com a novetat, l’Ajuntament de Torrent comptarà amb un Punt Violeta virtual, que entre el 15 i el 20 de març estarà disponible en el web municipal amb accés universal les 24 hores del dia, i que oferirà informació especialitzada sobre la temàtica.

La regidora d’Igualtat, Amparo Chust, ha afirmat que “des de l’equip de govern de Torrent estem compromesos amb la sensibilització i prevenció de la violència sexual contra les dones i la LGTBIQ+-fòbia; per això, és important que s’instal·len Punts Violeta en estos dies de massificació i festa als carrers, perquè en prenguem consciència i tots estiguem informats”.