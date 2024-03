La ceràmica reduïx costos per abaratir-se els drets d'emissió de CO₂

Els costos energètics són l'origen de la incertesa en la qual es manté la indústria ceràmica. En els últims anys no sols es van disparar els preus del gas natural, sinó que també es va produir un ral·li alcista de la cotització en els drets d'emissió de CO₂. Un mecanisme criticat en nombroses ocasions pels empresaris del sector, per considerar que es tracta d'un mercat a costa de moviments especulatius, i del qual es desconeix la destinació de la seua recaptació. Este panorama energètic va provocar un fort augment dels costos, que no van poder transferir-se en la mateixa mesura al preu dels seus productes, derivant en una pèrdua de competitivitat. Un forat financer que encara s'arrossega en moltes empreses.

Reducció

Com a part positiva està l'actual disminució dels preus de les emissions, igual que ha ocorregut amb el gas, cosa que reduïx els costos en les empreses taulelleres. El sistema Emissions Trading Sistem (ETS), que marca este mercat a Europa des de l'any 2005, va tocar sostre el 21 de febrer del passat any, en aconseguir els 97,04 euros per tona, mentres que just un any més tard va cotitzar per 51,03 euros. Ara ronda els 55 euros.

La patronal ceràmica, Ascer, indica que la factura del 2022 relacionada amb els drets d'emissió va ascendir a 57,5 milions d'euros. En les pròximes setmanes s'espera tindre el balanç del 2023, que llançarà un resultat aparentment contradictori: estant esta cotització més alta que mai, la factura final descendirà. "Ja va ocórrer en el 2022 respecte al 2021, i això es deu a la caiguda de la producció", indiquen des d'esta organització. Si es fabrica menys es consumix menys gas i, per tant, s'emeten menys tones de CO₂, la qual cosa reduïx el pagament dels drets que marca Europa.

Futur

La fluctuació de l'ETS en els pròxims mesos serà decisiva per a veure fins quan arriba l'alleujament en el sector. Amb tot, hi ha detalls que cal tindre en compte. Un és que els 55 euros actuals seguixen molt per damunt dels 24,75 de mitjana anual del 2020. Des d'eixe any fins al 2023 es va triplicar la cotització. I si es remunta al 2017, el cost era de només 5,85 euros. Una desena part del que es cotitza en estos dies.

Hi ha un altre aspecte desfavorable, que té a veure amb les assignacions gratuïtes que corresponen cada any a les empreses. Una vegada s'excedix esta quantitat, cal acudir al mercat d'emissions i pagar. En els últims anys s'han reduït estes quotes lliures de pagament, i es preveu que això vaja a més en els pròxims.

En el 2022, la producció taulellera va caure un 15 %, mentres que les emissions de CO₂ van descendir el 12 %. En el 2023, la fabricació es va reduir encara més, vora el 21 %. El desitjable en el 2024 seria continuar baixant este cost per a la indústria, a força de mantindre la producció i consolidar-se el preu de CO₂ per tona.

La indústria ceràmica necessita grans quantitats de gas per a funcionar, per la qual cosa la seua cotització i la de drets d'emissió influïx en els costos.

El preu del gas seguix per davall dels 30 euros

Durant mesos, el clúster de la ceràmica patia amb les evolucions del TTF, el mercat de cotització de gas de referència a Europa. Va arribar a estar a més de 300 euros, la qual cosa feia inviable la rendibilitat d'una indústria ceràmica que, paradoxalment, mantenia una forta demanda. En canvi, en les últimes setmanes es consolida per davall dels 30 euros. Els analistes no esperen que puge a curt termini, per estar a punt de finalitzar l'hivern, època de major consum a Europa.