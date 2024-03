La Generalitat respectarà la voluntat de les famílies de les 41 fosses de Paterna

Presidència de la Generalitat assegura que respectarà la voluntat de les famílies de les víctimes del franquisme enterrades en les 41 últimes fosses del quadrant primer esquerra del cementeri de Paterna, l'excavació del qual començarà en breu amb la finalitat d'exhumar i identificar les restes de les 186 persones que s'estima que hi jauen. Són 183 homes i tres dones executades per la dictadura entre el 12 de juny de 1939 i el 29 de novembre de 1950.

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica del Botànic va adjudicar estos treballs el passat 14 de juliol a l'associació científica ArqueoAntro per 316.400 euros. El contracte va ser formalitzat el 4 d'octubre per l'actual Consell i la seua gestió depén de la Direcció General de Transparència i Participació de Presidència de la Generalitat, des d'on assenyalen que «no consta oficialment cap oposició a les actuacions a realitzar».

Afigen que l'obertura d'estes 41 fosses s'inicia a petició «d'algunes entitats memorialistes, entre les quals està la plataforma d'associacions de familiars de víctimes del franquisme de les fosses comunes de Paterna», que «van manifestar reiteradament el seu interés a exhumar totes les fosses del cementeri de Paterna per ser el que alberga més víctimes».

En esta mena de procediments, assenyalen les mateixes fonts «a mesura que es desenvolupen els treballs van apareixent familiars que sol·liciten la identificació dels seus parents, per la qual cosa hi ha algunes fosses en les quals de moment no hi ha familiars».

El que es pretén, recalquen, «és donar un tractament general a les exhumacions del cementeri de Paterna per a aconseguir el major nombre d'identificacions». Asseguren des de Presidència que, una vegada transcorregut el període d'informació pública que es va obrir el passat 31 de gener, «es van personar en el procediment diversos familiars i ajuntaments, sense que per part de cap d'ells es manifestara oposició expressa a les exhumacions».

Un desig exprés

Respecte a la queixa de la família d'una de les 11 víctimes de la fossa 135, que demana que les seues restes no es desenterren, des de Presidència aclarixen que si s'excava esta sepultura «res impedix que en este cas puguen reinhumar el seu familiar en la mateixa fossa en la qual possiblement es troba, després de realitzar la identificació». Este supòsit, aclarixen, «únicament es produirà en els casos en què els familiars de la víctima identificada manifesten expressament que eixa és la seua voluntat».

Quant a la destinació final de les restes no reclamades per cap familiar, des de Presidència insistixen que «la legislació vigent obliga al fet que es reinhumen en el mateix lloc dignificat, i a tal fi, la Generalitat ha construït un memorial al cementeri de Paterna, pendent d'obertura en breu, perquè allí reposen tant les restes no identificades com les d'aquells identificats les famílies dels quals així ho desitgen».