La ronda interior quedarà tancada al trànsit demà per Falles

La zona interior del perímetre format per la marginal dreta de l'antic llit del riu Túria (des del pont de les Glòries Valencianes fins a plaça Amèrica) i les grans vies, incloent-hi plaça d'Espanya i els passos inferiors de la Petxina, quedarà tancada al trànsit rodat des de les 15 hores de demà, dissabte 16, fins a les 4 hores del dimecres dia 20.

Estes restriccions a la circulació no seran aplicables als autobusos urbans, taxis, vehicles de servici públic o oficials, així com als que atenguen situacions d'urgència. Així mateix, podran accedir i circular des de 6.30 fins a les 12.30 hores, sense necessitat d'autorització expressa, els vehicles utilitzats per a l'activitat de càrrega i descàrrega per la zona restringida.

Esta restricció tampoc afectarà el veïnat, que hi podrà accedir amb els seus vehicles sempre que acredite la residència. Si bé, atesa la mobilitat de vianants pel centre en estes dates, i a fi d'evitar situacions conflictives, des del consistori municipal es recomana que només s'hi accedisca i transite de 6.30 a 11 hores, i únicament quan siga imprescindible.

Ampliació de les restriccions al trànsit

Quan les necessitats de mobilitat així ho aconsellen (per actes fallers, l'Ofrena, desfilades...), també quedaran tallats els accessos al perímetre format per les avingudes Pérez Galdós, Giorgeta i Peris i Valero, així com a la zona compresa entre la plaça de Tetuan i Ciutadella, el passeig de l'Albereda -entre Pla del Real i plaça Saragossa-, i la connexió de General Elio amb Blasco Ibáñez, o les avingudes Aragó i Pius XII direcció centre ciutat, així com els ponts de les Glòries Valencianes, de les Arts, de Fusta, del Real, d'Aragó i de l'Àngel Custodi.

Els talls al trànsit rodat s'ampliaran durant les disparades dels castells de focs artificials, en la zona de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, i afectaran els accessos a l'interior del perímetre format per l'avinguda Amado Granell Mesado, Antonio Ferrandis, Menorca, avinguda del Port i Jacinto Benavente.

Autobusos de les comissions falleres i de servici discrecional

Els dies de repartiment de premis, els autobusos de les comissions falleres podran realitzar les operacions de càrrega i descàrrega de personal tant a l'avinguda Navarro Reverter (en el lateral dels nombres parells), com a Guillem de Castro (a l'altura del carrer Hospital) i en els llocs senyalitzats a este efecte. Posteriorment, estacionaran al passeig de l'Albereda.

Els dies de l'Ofrena, els autobusos de les comissions estacionaran al passeig de l'Albereda (entre el pont del Real i el de les Flors), els dos sentits del carrer Almassora i del pont de les Arts, i en un carril de la marginal esquerra des del pont de Sant Josep fins al de Fusta.

El passeig de l'Albereda, entre el pont de les Flors i plaça Saragossa, es reserva per a l'estacionament dels autobusos de servici discrecional i d'agències de viatges. També l'avinguda Antonio Ferrandis, Germans Machado (entre els carrers Sant Vicent de Paúl i Alfauir) i el Cementeri General de l'avinguda Tres Creus.