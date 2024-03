Xina felicita a Moscou i augura un "esplendorós" futur en comú

De la Xina ha rebut Vladímir Putin les felicitacions que Occident li ha escatimat. La seua victòria, sosté Pequín, és el "ple reflex del suport del poble rus". Ho suggerixen les xifres: ha guanyat les eleccions amb un 87 % dels vots, segons l'agència estatal russa RIA. Ocorre que Brussel·les i Washington han recordat que uns comicis sense oposició no són lliures ni justos, sinó una farsa i una paròdia.

Ha passat per alt eixos detalls Xina. "En els últims anys, el poble rus s'ha unit per a superar els reptes i avançar per la via del desenvolupament nacional i la revitalització. Estic segur que, sota el teu lideratge, Rússia aconseguirà èxits encara majors", li ha comunicat Xi Jinping al seu homòleg i "vell amic", segons la televisió pública. "Xina li conferix una gran rellevància a les relacions sinorusses i desitja mantindre les comunicacions per a promoure un desenvolupament bilateral saludable, estable i profund", ha continuat.

Xi i Putin s'han reunit en 42 ocasions durant l'última dècada, un probable rècord de la diplomàcia global. Són més que suficients per a apuntalar el que tots dos definixen com a "profunda amistat". L'ambaixador xinés a Moscou, Zhang Hanhui, va revelar recentment que estan preparant "diverses" reunions per a enguany, quan les relacions diplomàtiques complixen el seu 75é aniversari, i és segur que Xi ocuparà el centre de l'escenari en la cimera que celebraran els BRICS a la ciutat russa de Kazan a l'octubre. El grup d'economies en desenvolupament compta des d'enguany amb quatre nous integrants (lran, Etiòpia, Egipte i Unió dels Emirats Àrabs). En ell confien Pequín i Moscou per a contrarestar el secular lideratge occidental que ara representa el G7.

Afinitats econòmiques

Putin havia lloat al seu veí el diumenge i pronosticat un futur esplendorós en comú. "El més important és que coincidisquen els nostres interessos estatals perquè en les relacions internacionals es crea un bon to per a resoldre problemes", va afirmar, segons l'agència russa TASS. També -va afegir- els unix la transició del patró productiu: "L'estructura de l'economia xinesa està virant cap a la innovació, i nosaltres estem executant exactament la mateixa tasca".

No van faltar turbulències entre la Xina i l'antiga URSS. Als aliats socialistes els va separar la geopolítica i Mao va ordenar al seu poble que excavara refugis subterranis quan un plet sobre unes anodines illes li va fer témer un atac nuclear. En els últims anys, no obstant això, gaudixen d'una afinitat sense precedents. Les sancions occidentals han espentat Moscou cap a Pequín i el sud global.

La Xina i Rússia compartixen els seus laments pel vell orde liderat per Occident i, més en concret, pels moviments militars a les seues fronteres. Els seus intercanvis comercials van aconseguir els 240.000 milions de dòlars l'any passat, quan els pronòstics més optimistes parlaven de 200.000 milions. "És un nou paradigma de relacions entre grans països, que diferix de l'obsoleta mentalitat de la Guerra Freda, i que no busca una aliança, ni la confrontació, ni els atacs a tercers països", va reivindicar recentment el líder de la diplomàcia xinesa, Wang Yi. El gas natural rus calfa les llars xineses i els cotxes xinesos corren per les carreteres russes, va exemplificar.

La seua relació no és un xec en blanc per més que Putin i Xi parlaren d'una societat "sense límits" en les vespres de la invasió d'Ucraïna. Xina no ha auxiliat Moscou en la guerra i ha advertit a Putin en diverses ocasions que no recórrega a l'arma nuclear.

Pretén la Xina guanyar terreny en l'escena global amb el probable retorn de l'aïllacionisme de Trump i sap que la seua proximitat a Rússia espanta Europa. No són estranys estos dies els analistes xinesos que suggerixen enfortir els vincles i, potser per això, la notícia de la victòria de Putin ha rebut hui un espai sorprenentment xicotet en la premsa nacional.

