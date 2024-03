Catalá: “Estem satisfets de com han anat les Falles en seguretat i neteja, però hi ha coses per millorar”

L’alcaldessa, María José Catalá, ha fet un balanç provisional sobre les Falles 2024 a falta de la cremà d’esta nit i ha afirmat: “Estem satisfets de com han anat les Falles en seguretat i neteja, encara que hi ha coses per millorar”, ha dit. L’alcaldessa ha remarcat que la seua màxima preocupació és que, des de fa dos anys a esta part, “en molts casos, turistes” es proveïxen de “material explosiu il·legal” en grans quantitats i els disparen “sense control”, circumstància que ha obligat les Forces de Seguretat a prendre-hi mesures, que hauran d’endurir-se amb vista a l’any que ve.

Per tant, ha atribuït els retards en l’Ofrena “al fet que el primer dia van desfilar 60.000 persones”, un fet que justifica que l’acte acabara molt tard.

Mazón reconeix el treball de bombers i efectius de seguretat

Per la seua banda, el president, Carlos Mazón, va reconéixer a la premsa que li “fa pena que s’acaben les Falles de 2024” i va cridar valencians i visitants “a apurar cada segon d’este dia de Sant Josep per a gaudir-lo al màxim”. “Este matí —ha dit— m’he despertat i he pensat en Maria Estela i Marina, les falleres majors de València i he pensat: ‘em fa pena que s’acaben les Falles’”. A més, el cap del Consell ha fet valdre “la gran faena i la responsabilitat dels alcaldes i les alcaldesses de les desenes de municipis des de Borriana a Dénia que celebren les Falles”, i en les quals les seues autoritats, “els nostres bombers i efectius de seguretat” es multipliquen perquè les festes discórreguen “sense grans incidents, com ha ocorregut fins ara”.

Sobre la mascletà disparada per Pirotecnia Mediterráneo, el president de la Generalitat ha confessat: “Encara em tremolen les cames, hui he tingut una epifania; enhorabona, mestre”, li ha dit al pirotècnic.

