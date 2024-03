El consum energètic de la indústria valenciana es desploma amb la baixada productiva del taulell i el tèxtil

La indústria valenciana, especialment la manufacturera, no va tindre en 2023 un bon any productiu. En comparació amb l’any previ —un període marcat per la guerra a Ucraïna i les conseqüències que va tindre en la pujada de preus—, la seua situació no només no va remuntar, sinó que, més aïna, va empitjorar pràcticament en qualsevol mes que es consulte, a conseqüència, en bona part, de la baixa demanda externa. Un context advers per a una activitat clau en el bon funcionament de l’economia de la Comunitat que també es va notar en un consum energètic que es va desplomar fins a un 10 % en relació amb 2022.

És el que deixa clar l’últim informe Consum d’energia elèctrica, elaborat per l’Institut Valencià d’Estadística, que reflectix que en tot l’any passat es van consumir en l’activitat industrial fins a mig milió de megavats hora (MWh), menys que en els dotze mesos previs. Una caiguda explicada principalment per la baixada de fins a un 13 % en este ús elèctric de dos branques productives de gran pes com són la que aglutina —en esta estadística— el tèxtil, el calçat i la fusta, i, d’altra banda, els productes minerals no-metàl·lics.

Activitats castigades

En el cas de la primera, tant la fustera i el cautxú, com la de la confecció de moda, van ser les dos activitats que pitjor balanç productiu van presentar l’any passat a Espanya. D’eixe fet s’entén que siguen una de les categories en les quals més es va ressentir el consum energètic i de fregar els 600.000 MWh a penes s’arribe als 514.000 en 2023. No obstant això, la pitjor evolució la reflectixen els productes minerals no-metàl·lics, un balanç que, en el cas valencià, ve estretament lligat a un pilar de l’economia el negoci del qual ha patit especialment en els últims temps. I eixe no és un altre que el taulell.

Perquè la crisi de la demanda en els mercats internacionals, va avançar a finals de febrer l’Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (Ascer), va portar al fet que la facturació d’este sector en conjunt es reduïra fins a un 14,3 % en 2023. És quasi el mateix percentatge que ha baixat el consum energètic, que, de superar els 2,16 milions de megavats hora en 2022, es va quedar en 1,86 MWh l’exercici passat. A més, este ús elèctric tampoc ha sigut positiu en altres sectors com el del plàstic (-7,88 %), el químic (-7,55 %) o la metal·lúrgia, que, amb “només” un 3,71 % de reducció, ha sigut un dels sectors que millor ha resistit.

Una cambrera porta entrepans a una taula d’una terrassa a València / Miguel Ángel Montesinos

Caiguda en els servicis malgrat el turisme

No obstant això, no tots els sectors van viure un 2023 tan negatiu pel que fa a consum energètic. Sense anar més lluny, els servicis —amb l’hostaleria i el comerç com a grans activitats— únicament van rebaixar este ús elèctric un 3,2 %, una realitat que crida l’atenció especialment si es té en compte que 2023 va ser un any històric per al turisme de la Comunitat Valenciana i, amb això, algunes branques com la de la restauració van veure impulsades les seues vendes —encara que no la seua rendibilitat— a doble dígit.

En el costat contrari a la indústria i els servicis, l’agricultura va finalitzar el curs passat augmentant el seu consum energètic quasi un 2,8 %, un creixement explicat per l’augment del temps d’ús dels sistemes de reg —elevant, amb això, els costos, un dels punts de les protestes agràries que s’han succeït en els últims mesos— que han hagut d’escometre la majoria de les explotacions per a pal·liar els efectes d’una sequera que ha perjudicat les seues produccions.

L’ús domèstic

Més enllà del comportament dels diferents sectors productius, també resulta rellevant que, en un any en què la factura de la llum ha sigut més econòmica per a les butxaques de la ciutadania —caigudes explicades per la baixada del preu del gas després del fort increment derivat de la guerra d’Ucraïna, l’impuls de les renovables amb l’eòlica com a principal font a l’alça i la rebaixa del Govern en l’IVA de la llum durant tot l’exercici— que en 2022, l’ús domèstic haja presentat una caiguda en el consum energètic. Això sí, lleugera. Perquè esta baixada, interanualment, només va ser de l’1,13 % i uns 86.000 MWh, quedant-se, per tant, en 7.502.249.

