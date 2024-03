Els de Mumbrú afronten una altra setmana complicada

El València Basket afronta una setmana complicada en la qual afrontarà tres partits: dos d’Eurolliga i un de Lliga. Els de Mumbrú, que, després de descansar ahir, dilluns, tornen hui als entrenaments i demà dimecres rebran el Bayern de Munic a la Fonteta. Divendres afrontaran una nova cita en l’Eurolliga, esta vegada a domicili en la pista de l’AS Mònaco. Per a acabar la setmana, els de Mumbrú rebran a la Fonteta l’UCAM Múrcia diumenge a partir de les 17.00 hores.

Els taronja afronten tres partits clau en un moment d’urgències tant en l’Eurolliga com en la Lliga.

Després de quatre derrotes consecutives a Europa, el València Basket necessita sumar per a continuar lluitant per entrar en el play-in. En la Lliga, la derrota patida diumenge contra el Bàsquet Girona també ha deixat mal sabor de boca i els de Mumbrú tractaran de rescabalar-se’n contra el Múrcia.

Estos tres partits arriben en un moment delicat per al València Basket, que afronta una de les seues setmanes més importants amb el seu joc interior seriosament minvat després de la lesió de Brandon Davies. El pivot estatunidenc patix una lesió muscular que farà que siga baixa els pròxims partits. Esta lesió s’unix a la ja de llarga duració de Boubacar Touré. Davies, únic “cinc” pur que li quedava a Mumbrú, no estarà disponible per a la doble jornada d’Eurolliga.

El partit contra el Bayern de Munic és especialment important, ja que es tracta d’un rival directe en la classificació. Els taronja són onzens en la taula amb 13 victòries, les mateixes que els alemanys.

Suscríbete para seguir leyendo