Consens sobre la processó del Divendres Sant de Sagunt

La confraria que organitza la Setmana Santa saguntina ja ha arribat a un acord sobre la proposta avalada per més de 80 integrants, amb la condició de canviar una part de l’itinerari de la tradicional processó del Divendres Sant.

La Junta General de la Sang va tractar la modificació proposada, que, com va informar Levante-EMV, es justificava en un intent de dotar este acte de lògica i acurtar la seua duració, ja que en este hi ha dos factors que el solen allargar: hi participen totes les andes i els confrares desfilen amb cua, a més de portar la cara tapada amb una cucurulla.

Això va motivar la mobilització dels veïns afectats, amb una recollida de firmes i missatges als confrares per a aconseguir “mantindre la tradició” a Sagunt, en una Setmana Santa declarada d’interés turístic nacional i amb segles d’història.

Intervencions

Finalment, esta última va ser la postura que es va imposar, després de llegir-se la proposta inicial i de diverses intervencions a favor de mantindre el traçat actual, com opinen els veïns del carrer Bon Succés. Ho van fer assegurant, entre altres coses, que no es guanyava tant de temps.

La proposta de canvi es va rebutjar per una àmplia majoria, encara que no hi van faltar vots a favor i abstencions.

