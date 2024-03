Encreuament de dinàmiques en el Llevant-Elx

Este cap de setmana, a Orriols, hi haurà molt més que un derbi autonòmic. Passarà per al Llevant UE un dels últims trens per a “amarrar” la possibilitat d’arribar al tram final de temporada amb opcions de lluitar per l’ascens directe, perquè, malgrat la bretxa de nou posicions en la taula, en cas de guanyar, es posaria a només sis punts de l’equip il·licità. I ho farà en un partit que representa un xoc absolut de dinàmiques i de maneres d’afrontar els diferents trams de la temporada. L’Elx està en el seu millor moment del curs tot i que va tindre els seus punts baixos en els quals va acostar-se fins i tot a la zona de descens, però ha sabut aprofitar a la perfecció les estretors classificatòries de la Segona Divisió per a assaltar la part alta amb una gran ratxa de resultats i de joc a les ordes de Sebastián Beccacece, a qui van fitxar ja en Primera Divisió perquè preparara la tornada i a qui van mantindre fins i tot en el moment més delicat del curs.

L’Elx arriba al xoc més reforçat que mai després d’aconseguir quatre victòries de manera consecutiva, cosa que no aconseguia des de 2017 quan estava en la desapareguda Segona B. La idea de joc de Beccacece està més assentada que mai, i, a onze partits per al final de la temporada regular, està molt ben posicionat per a pugnar per l’ascens directe, una situació que dona la raó al seu entrenador, que, amb l’equip nové i després de no poder guanyar al Reial Valladolid al gener, va dir que l’equip estava en la senda i que només els estava faltant el gol.

Esta situació contrasta i molt amb la d’un Llevant abonat als empats i amb moltes dificultats per a trobar una versió amb la qual s’identifique al cent per cent dins dels partits. Ni tan sols amb el canvi d’entrenador ha fet de moment eixe gir a la seua situació i encara que la puntuació de la categoria li permet entrar en la pomada amb una sola victòria, la veritat és que la dinàmica de només dos triomfs en els últims deu partits no convida massa a l’optimisme. El discurs de Miñambres, però, ha calat en el vestuari i malgrat no véncer en El Plantío, l’expectativa és que l’equip “s’apunte” a la baralla final per l’ascens amb jugadors “recuperats” per a la causa com Roger Brugué i tractant de fer eixe pas que el porte a traduir molts dels empats (en porta 14, més que cap altre equip de la categoria) en triomfs.

