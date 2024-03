Les al·lèrgies seran menys agudes i més prolongades després d’un hivern sense pluges

La primavera ha començat oficialment esta passada matinada a les quatre. Així que les persones al·lèrgiques estaran fent-se la pregunta següent: com serà la temporada d’al·lèrgies? Segons les previsions de la Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica (Seaic), “es preveu lleu en el litoral Mediterrani” i, per tant, a la Comunitat Valenciana. De fet, s’espera que el nivell de pol·len concentrat se situe, durant tota la temporada, en els 1.000 grans per metre cúbic.

No obstant això, malgrat que els pics durant la primavera no seran especialment alts, sí que s’espera que la temporada d’al·lèrgies siga més llarga que de costum, perquè el pol·len es mantindrà més temps en l’ambient i, per tant, els símptomes seran més persistents. Dos en són els motius. En primer lloc, les temperatures especialment altes registrades durant els últims mesos; el gener passat, per exemple, va ser el més calorós de la sèrie històrica. I, en segon lloc, les precipitacions del mes de febrer, que, com no van ser excessivament intenses, han evitat una alta pol·linització a les portes de la primavera.

Però, quins elements s’utilitzen per a elaborar estes previsions? La Seaic ha fet una anàlisi exhaustiva de les dades de temperatura, precipitacions i humitat subministrades per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i, també, comparant-les amb les dades de pòl·lens de les diferents estacions de captació de pol·len.

Quines al·lèrgies seran més problemàtiques

Les persones més afectades per l’al·lèrgia en els pròxims mesos seran els al·lèrgics al pol·len d’olivera, les gramínies, la parietària i la Salsola. Estos pacients tenen un risc més alt de patir “malalties respiratòries com l’asma, la rinitis al·lèrgica i la conjuntivitis”, explica la secretària de la Seaic, Carmen Andreu.

En l’actualitat, però, el pol·len de xiprer és el que presenta una concentració més alta, ja que la seua pol·linització és més primerenca que la d’altres espècies, segons els registres de les estacions valencianes en data 10 de març. En l’actualitat, la seua concentració és de 781 grans de pol·len per metre cúbic a la província de València, mentres que a Castelló i Alacant se situa en 544 i 278 grans, respectivament. No és d’estranyar que els nivells de pol·len en suspensió siguen inferiors a la província més meridional, perquè és on menys precipitacions s’han registrat en les últimes setmanes.

D’ací a pocs anys, més d’un terç de la població mundial patirà una al·lèrgia respiratòria / Adobe Stock

La suma del total partícules de pol·len en suspensió se situa per damunt de la mitjana arreplegada en les previsions de la Seiac tant a les províncies de València com a Castelló. La valenciana és la que arreplega un nivell més alt, amb 1.471 grans de pol·len per metre cúbic; a més del xiprer, destaca la presència de partícules de pi (210 per m³) i de Platanus (175), pels arbres de plàtan d’ombra, habituals en la vegetació de les ciutats. A la província de Castelló, es registren 1.327 grans per m³, provocat pels nivells elevats del xiprer, el Platanus (277) i el pi (219); mentres que, a Alacant, la xifra total se situa per davall del miler de grans de pol·len concentrats, amb 721 grans per metre cúbic. A més del xiprer i el pi, també és notable la presència actual de pol·len Morus, provinent de les moreres.

Una temporada més llarga

La temporada d’al·lèrgies serà més llarga, però fins quan durarà? “Va començar al febrer i el més habitual és que es prolongue fins a finals de juny”, explica la presidenta de l’Associació Valenciana d’Al·lergologia i Immunologia Clínica (AVAIC), Carmen Andreu. Esta serà la tendència dels pròxims anys, perquè les conseqüències del canvi climàtic provoquen alteracions en la pol·linització dels arbres.

