Les denúncies i condemnes creixen: cada dia, 533 dones són víctimes de violència de gènere

El nombre de dones víctimes de violència masclista en 2023 va ascendir a 194.658, la qual cosa suposa un 10,30 % més respecte a 2022, mentres que les denúncies també es van incrementar un 9,46 %, en sumar-ne 199.282.

Són les dades anuals que ha fet públiques este dimecres l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial i que mostren que les denúncies i dones víctimes de la violència de gènere van tornar a augmentar, com ocorre de manera continuada des de 2013, excepte en 2020, que va estar condicionat per la crisi sanitària de la covid-19.

Al llarg de l’any passat, es van registrar 546 denúncies diàries i va haver-hi 533 dones víctimes d’estos delictes, per damunt de la mitjana registrada en l’exercici anterior (499 i 483, respectivament).

Es van dictar 35.551 ordes de protecció, un 8,24 % més que en 2022, i 60.172 sentències, un 5,4 % més, de les quals el 80,64 % van ser condemnatòries, un nou màxim anual en la sèrie històrica.

Un any més, set de cada deu denúncies (70,93 %) van ser presentades per les víctimes mateixes, bé en el jutjat o en comissaria, mentres que les denúncies presentades per l’entorn de la víctima es queda en un 1,82 %.

La taxa de víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones va ser de 79,4 a tot Espanya, sis punts i mig més alta que en 2022, de les quals dos de cada tres dones (65,22 %) eren espanyoles.

Per damunt de la mitjana nacional es van situar Balears, amb una ràtio de 124,8; Múrcia, amb 114,5; la Comunitat Valenciana, amb 106,5; Canàries, amb 102,1; Andalusia i Navarra, amb 88,8; i Madrid, amb 80,9.

Les taxes més baixes es van comptabilitzar a Castella i Lleó, amb 52,5; Galícia, amb 53,1; País Basc, amb 56,8; La Rioja, amb 58,9; Catalunya, amb 61,5; Castella-la Manxa, amb 62; Astúries, amb 65,3; Aragó, amb 72,8; Cantàbria, amb 76,7, i Extremadura, amb 77.

Per contra, 19.500 víctimes van renunciar a prestar declaració contra els seus agressors, això és un 15,38 % més respecte a 2022.

En relació amb estes dades, la presidenta de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, Ángeles Carmona, ha destacat que huit de cada deu sentències van ser condemnatòries, la qual cosa “és un símptoma clar que el funcionament de la justícia i de tots els operadors que col·laboren amb jutges i jutgesses va millorant cada dia”.

És a dir, “la maquinària que es posa en marxa quan arriba una denúncia per delictes relacionats amb la violència de gènere ha assolit un nivell d’eficàcia elevadíssim”.

