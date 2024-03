La tomata valenciana aconseguix la marca de Qualitat CV

La tomata valenciana disposa, des d’este mes, d’un nou i gran aliat. Després de quasi quatre anys de treballs coordinats per l’Institut COMAV de la Universitat Politècnica de València (UPV), esta varietat, “una de les joies de l’agricultura valenciana”, ha sigut distingida amb la marca Qualitat CV de la Generalitat. Disposar d’esta distinció contribuirà a blindar i consolidar esta varietat de tomaca com un producte diferenciat.

La tomata valenciana és un dels productes més genuïns de l’agricultura valenciana. Únic en el món pel seu sabor, propietats nutricionals i característiques morfològiques —de forma apuntada i amb una carn molt tendra i saborosa” es cultiva principalment en pobles de l’Horta, el Camp de Túria, la Ribera Alta, la Ribera Baixa, l’Alt Palància i la Canal de Navarrés.

“Este reconeixement permet assignar a la tomata valenciana una etiqueta sinònim de garantia de qualitat i de seguretat agroalimentària en la seua producció. D’esta manera, es perseguix minimitzar els alts i baixos del preu d’esta varietat de tomaca i contribuir a garantir la rendibilitat als agricultors valencians que la produïxen”, destaca Salvador Soler, coordinador del Grup de Conservació i Millora de Varietats Tradicionals Valencianes de l’Institut COMAV de la Universitat Politècnica de València.

Projectes d’investigació

La consecució d’esta marca de qualitat és el fruit d’un treball que va començar en 2020, amb la constitució de l’Associació de Productors i Comercialitzadors de la Tomata Valenciana, impulsada també pel COMAV-UPV. Des de llavors, esta associació ha treballat en diferents fronts, com l’elaboració de la reglamentació de qualitat per a poder obtindre la marca CV, així com en diversos projectes d’investigació amb un objectiu fonamental: fer valdre el producte, garantir-ne la conservació i contribuir al futur a llarg termini d’esta.

El treball dels investigadors de la UPV s’ha prolongat durant quatre anys / Levante-EMV

Estos projectes han permés, per exemple, tindre caracteritzada la col·lecció de varietats que cultiven els agricultors de l’associació, que va permetre tipificar i establir els subtipus varietals existents: blanca i mascletm.

Projecte MERESTOV

Actualment, sota la coordinació de Salvador Soler, s’està duent a terme el projecte MERESTOV, del programa AGROALNEXT, que pretén millorar la resiliència i sostenibilitat de la tomata Valenciana. Per a això, estan desenvolupant diferents accions, com la millora genètica de la tomata valenciana per a fer-la més resistent a malalties prevalents del cultiu o noves estratègies per a millorar-ne el vigor i l’eficiència en l’ús de l’aigua i nutrients. “L’impacte econòmic i social del projecte incidirà de manera directa en la promoció de la tomata valenciana com un producte agrari valencià rendible per als agricultors valencians”, conclou Salvador.

Suscríbete para seguir leyendo