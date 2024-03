Xàtiva confia a reprendre prompte el museu faller després de la parada de les obres

L’Ajuntament de Xàtiva ha fet un balanç “molt positiu” de la setmana fallera. “L’oratge ha acompanyat perquè tots els actes programats isqueren com toca i no hi ha hagut cap incident important que calga destacar”, subratlla la regidora de Cultura Festiva, María Beltrán. La regidora posa el focus en l’impuls de la pólvora amb el suport de l’Ajuntament, que ha inclòs dos nits del foc “espectaculars”, i destaca l’augment del cens faller “any rere any” i l’elevada participació en els principals actes oficials.

L’esperat nou Museu Faller ha sigut un dels elements que ha centrat la crítica local en els monuments d’enguany. Sobre el retard de la remodelació anunciada, Beltrán explica que encara que la previsió era haver-lo tingut obert per a estes Falles, va sorgir un problema que ha alentit els treballs. Si bé les obres estan acabades, la regidora assenyala que queda dotar-lo de contingut i col·locar-hi els elements fallers.

Una actuació que no ha pogut realitzar-se per haver-se iniciat unes obres en la finca que han obligat a paralitzar les tasques de muntatge. En qualsevol cas, la regidora confia a poder desbloquejar el projecte “prompte” per a estrenar com més prompte millor el nou museu.

Preguntada sobre esta qüestió, la presidenta de la Junta Local Fallera (JLF), Celia Gorrita, és clara sobre esta qüestió: “A Patricia i a Vera (les falleres majors de Xàtiva) els agradaria poder inaugurar el museu i tindre’l obert, però no depén de nosaltres, és cosa de l’Ajuntament”, recalca la dirigent.

