Carcaixent protegirà la seua biodiversitat enfront de les empreses fotovoltaiques

L’Ajuntament de Carcaixent elaborarà, durant la primavera, un estudi minuciós sobre la flora i fauna del municipi, amb l’objectiu de precisar quins territoris del terme són més vulnerables davant de la instal·lació de macroplantes fotovoltaiques. L’informe renovarà les conclusions d’una investigació sobre les aus, els mamífers, la vegetació, els amfibis i els rèptils que va dur-se a terme entre 2005 i 2006 i servirà per a calibrar l’estat de la biodiversitat local, sotmesa a nombroses amenaces provocades tant per l’acció humana com pel canvi climàtic.

La major diversitat biològica de Carcaixent es concentra en les zones forestals de la Serratella, el Realenc i la Barraca d’Aigües Vives. Els especialistes preveuen que el nou informe no diferirà molt de les conclusions que va oferir el treball de camp realitzat fa quasi vint anys. Queda fora de tota discussió que les majors extensions de flora i fauna es troba en les zones més humides o amb més abundància d’aigua. És ací on creixen les poblacions més abundants.

Les espècies més amenaçades, que són les aus i els rèptils autòctons, es localitzen en enclavaments dominats pel matoll. Les zones coincidixen majoritàriament amb les de més riquesa d’espècies. L’estudi sobre la biodiversitat de Carcaixent iniciat en 2005 es va utilitzar per a determinar la importància biològica d’eixos hàbitats. “Els de matoll i forestal són els de més valor mediambiental”, va concloure l’estudi tècnic.

Avaluació profitosa

L’any passat es va contractar un nou estudi “per a revisar els anteriors i tindre informació que ajude a gestionar el territori”, precisen fonts municipals. Entre les obligacions generades arran de l’emergència climàtica, els ajuntaments han d’establir zones destinades al desenvolupament d’energies renovables i l’informe sobre la biodiversitat local “servirà per a fer una correcta anàlisi crítica sobre on situar noves infraestructures en el territori perquè tinguen el mínim efecte negatiu sobre el medi ambient”, esgrimix el regidor de l’àrea, Rafa Orts.

Al març s’està revisant tota la informació generada en els treballs que es van iniciar en 2005 i es recopilaran els treballs i informes elaborats en el terme municipal. Els mostrejos d’aus, mamífers, amfibis, rèptils, peixos, macroinvertebrats aquàtics i flora es duran a terme des de finals de març fins a mitjan juny. Mentres, s’aniran informatitzant les dades.

Una vegada analitzats eixos informes tècnics, s’elaborarà la cartografia digital, que serà utilitzada pels sistemes de gestió de la biodiversitat de Carcaixent. “Imaginem que a finals de setembre es disposarà de tota eixa informació, i, al llarg d’octubre i novembre, es presentarà l’informe final, en el qual es destacarà l’anàlisi de les zones i hàbitats de Carcaixent que presenten una millor o pitjor qualitat ambiental”, avança Orts.

Marcar el camí

Abans de l’estiu s’elaborarà un informe parcial que determinarà les zones del terme que tindrien una menor afecció sobre la biodiversitat en el cas que s’implantaren infraestructures climàtiques “i, sobretot, quines serien les més sensibles davant de qualsevol d’estes instal·lacions, des del punt de vista de la biodiversitat del territori”, assenyala el regidor. Les conclusions més precises arribaran en l’informe final.

Suscríbete para seguir leyendo