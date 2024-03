La violència masclista causa més de tres víctimes cada hora

El nombre de víctimes de violència de gènere a la Comunitat Valenciana l’any 2023 va ser de 28.214, unes 3.500 dones maltractades més (un increment del 14,1 %) respecte a l’any anterior, segons les dades anuals que l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere va publicar ahir. Estes més de 28.200 dones agredides suposa que la violència masclista va deixar a la Comunitat Valenciana, l’any passat, un saldo diari superior a les 77 víctimes i, per tant, va causar una mitjana de més de tres víctimes cada hora.

Els òrgans judicials valencians van rebre 28.955 denúncies per violència de gènere en els dotze mesos corresponents al període analitzat. Esta xifra suposa un increment del 9 % respecte de les mateixes dades de 2022, any en què es van registrar 26.566 denúncies.

Per províncies, a la de València se’n van presentar 14.158; a la d’Alacant, 10.922, i a la província de Castelló van ser 3.875 les denúncies registrades durant l’any 2023 en matèria de violència.

L’entorn a penes denuncia

Quasi dos de cada tres (el 65,8 %) del total de denúncies registrades en els jutjats del territori valencià, concretament 19.054, van ser presentades per les víctimes mateixes, bé en el jutjat o bé en comissaria, xifra que continua sent molt superior a la de les denúncies presentades per l’entorn de la víctima, que en van ser 436 en 2023, això és l’1,5 % del total.

Les denúncies derivades directament d’atestats policials van ser 4.345, les originades per informes de lesions, 3.281, i les presentades per terceres persones o servicis d’assistència, 1.839.

Del total de víctimes registrades en 2023, 13.756 corresponen a la província de València, 10.885 a la d’Alacant i 3.573 a la de Castelló.

D’altra banda, les ordes de protecció acordades en els jutjats amb competències en violència sobre la dona a la Comunitat Valenciana van ascendir a 4.286, això és un 5,1 % menys que les adoptades en 2022. Així i tot, van suposar huit de cada 10 (el 80 %) de les 5.373 que es van incoar, el percentatge més alt del país després d’Aragó, Balears i Múrcia. Les ordes de protecció denegades, 1.038, van créixer un 16,9 %, mentres que van baixar un 5,8 % les inadmeses.

L’any 2023 es van dictar 8.484 sentències en matèria de violència sobre la dona, incloent-hi jutjats de violència sobre la dona, jutjats penals i audiències provincials, de les quals 8 de cada 10 (el 82,8 %), 7.023 en termes absoluts, contenia una sentència condemnatòria.

La Comunitat Valenciana va ocupar la tercera posició en taxa de víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones, amb una xifra de 106,5, només per darrere de Balears, amb una ràtio de 124,8, i Múrcia, amb 114,5. La mitjana de tot Espanya va ser de 79,4, sis punts i mig més alta que en 2022.

