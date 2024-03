Els agricultors es concentren davant la Delegació del Govern

Una nova tractorada està travessant este matí el centre de València per a reivindicar preus justos en el camp. Els agricultors procedixen de l'Horta Nord i han entrat a la capital del Túria a les 11.30 hores. Els agricultors s'han dirigit després cap al Bioparc per a travessar el pont i protestar davant la Conselleria d'Agricultura a la Ciutat Administrativa Nou d'Octubre. Després han pres el passeig de la Petxina per a anar la Delegació del Temple.

Els tractors al seu pas pel Nou Mestalla en direcció al centre. / Levsnte-EMV

Un portaveu dels agricultors ha subratllat que protesten per a aconseguir preus justos. En la marxa estan participant quaranta tractors procedents de Meliana, Burjassot i altres poblacions de l'Horta Nord. Diversos furgons del Cos Nacional de la Policia controlen que no es produïxen incidents. Els tractors ocupen un carril de circulació i estan provocant retencions.

Concentració dels agricultors abans d'eixir este matí. / levante-EMV

