Espanya, el segon país de la UE que més sol·licituds d'asil va rebre en 2023

El nombre de persones que presenten sol·licituds d'asil per primera vegada a la Unió Europea torna a disparar-se. En 2023, segons l'última comparativa publicada per l'Agència Europea d'Estadística (Eurostat), els governs europeus van rebre més d'1 milió de peticions (1.048.900 en total) de protecció internacional, cosa que suposa un augment del 20 % respecte a 2022 (873.700 sol·licituds). Espanya va ser, després d'Alemanya, el segon país de la UE que més peticions va rebre.

Segons la nova comparativa, Alemanya continua sent la destinació més desitjada i el país on més sol·licituds d'asil noves es registren. En 2023 va rebre un terç de totes les presentades a la UE amb 329.000 (31 %). Per darrere es van situar Espanya (160.500 o el 15 %), França (145.100 o el 14 %) i Itàlia (130.600 o el 12 %).

Xipre, Grècia i Àustria

Els quatre grans països de la UE van sumar pràcticament tres quarts (73 %) de les peticions de persones que cursen asil per primera vegada. Respecte a la població, el major nombre de sol·licitants d'asil registrats per primera vegada va correspondre a Xipre (13 per cada 1.000 persones), per davant de Grècia i Àustria (6 per cada 1.000 respectivament), Alemanya i Luxemburg (4 per cada 1.000).

L'augment de les sol·licituds d'asil ha tornat a repuntar en els últims anys. Durant la pandèmia les peticions van caure “consideradament” fins a les 417.100 sol·licituds, però des de llavors no han deixat d'augmentar fins a arribar pràcticament al pic registrat durant la crisi migratòria de 2015 i 2016, provocada per la guerra de Síria, quan les sol·licituds es van disparar fins als 1,21 milions i 1,16 milions respectivament.

Sirians, afganesos i turcs

Respecte a la nacionalitat de les persones que sol·liciten asil per primera vegada a la UE, el podi en 2023 va estar copat per Síria, l'Afganistan i Turquia. Segons les xifres d'Eurostat, Síria ha sigut el principal país de nacionalitat dels sol·licitants d'asil a la UE ininterrompudament des de l'any 2013, i en 2023 van presentar 183 000 sol·licituds (el 17 % del total de sol·licituds per primera vegada a la UE).

l'Afganistan, mentrestant, va ser el segon país amb major nombre de sol·licituds, per sext any consecutiu (100 900, o el 10 % del total de la UE), mentres que Turquia va ser el tercer amb el 9 % del total (90.000). Per darrere es van situar Veneçuela i Colòmbia amb el 6 % del total, 67.100 i 62.000 respectivament. Per continents, el 42 % dels sol·licitants d'asil venien d'Àsia (Síria, l'Afganistan, Bangladesh, el Pakistan i l'Iraq); el 23 %, d'Àfrica (el Marroc, Egipte, Guinea, Costa d'Ivori i Somàlia, entre altres), i el 17 %, respectivament, d'Europa (Turquia, Geòrgia i Rússia), i d'Amèrica (Veneçuela, Colòmbia i el Perú).

