València reconeguda com a "Ciutat Arbòria del Món"

València ha sigut per primera vegada reconeguda com a "Ciutat Arbòria del Món" (Tree Cities of the World) pel seu compromís amb la cura, gestió i celebració dels seus arbres urbans. És la primera vegada que l'Ajuntament de València rep este guardó, que ve de la mà de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) i la Fundació Arbor Day.

Este premi reconeix que València lidera i gestiona amb eficàcia les seues zones verdes i arbratge, perquè complix amb els cinc estàndards objectius i necessaris per a rebre este premi: disposar de polítiques específiques que establisquen la cura que s'ha de donar a l'arbratge de la ciutat; tindre un cens de l'arbratge existent; comptar amb una estructura municipal dedicada a la gestió forestal a la ciutat; dotar de recursos financers els arbres, i promoure una consciència social sobre l'arbratge a través de diversos esdeveniments.

Segons el segon tinent d'Alcaldia i regidor de Parcs i Jardins, Juanma Badenas, “hem de sentir-nos orgullosos que València haja sigut designada amb el guardó i això és així perquè durant este any 2024 tenim previst, entre altres coses, que a la nostra ciutat es planten més de 2.000 arbres. De fet, tindrem en compte especialment aquelles zones de la ciutat que més ho necessiten com per exemple la Saïdia, Quatre Carreres o Camins al Grau, però sense descurar cap dels barris de la ciutat”. Badenas ha afegit que “des de Parcs i Jardins es continuarà fent eixe esforç que fa que la nostra ciutat siga una de les ciutats més importants des del punt de vista vegetal i arbori d'Espanya”.

Este reconeixement ha arribat en esta edició a sis continents de tot el món, sent els països que compten amb més ciutats reconegudes els Estats Units, el Brasil, Anglaterra, el Canadà, Mèxic i Espanya. El reconeixement a València suposa integrar-la en una xarxa global en què tindrà, per primera vegada, l'oportunitat de connectar-se amb ciutats de tot el món per a compartir i adoptar els enfocaments més exitosos per a la gestió d'arbres i boscos, ja que complixen amb els cinc estàndards bàsics ja esmentats.

El programa Ciutats Arbrades del Món, de la FAO i la Fundació Arbor Day, va sorgir en 2018 en el primer Fòrum Mundial de Boscos Urbans amb l'objectiu de promoure un orde eficient dels recursos arboris de les urbs i crear una xarxa internacional per a l'intercanvi de coneixements, experiències i bones pràctiques per a la conservació dels espais verds urbans. El seu origen és Tree City USA, a què 3.400 comunitats dels EUA es van unir en 1976 per a crear bases legals per a l'arbratge públic en les administracions i fomentar la seua cura entre els ciutadans.

Per la seua banda, la Fundació Arbor Day data de 1972. Sense ànim de lucre, té més d'un milió de membres, seguidors i socis i es dedica a la plantació d'arbres en veïnats, comunitats, ciutats i boscos (més de 350 milions des de la seua fundació). Els arbres exercixen un paper fonamental en la millora del medi ambient urbà, ja que proporcionen ombra, purifiquen l'aire, reduïxen la contaminació acústica i promouen la biodiversitat. Viure en una ciutat amb arbres comporta multitud de beneficis. A més d'enriquir l'entorn urbà, també contribuïx significativament a la salut i qualitat de vida dels seus habitants.

