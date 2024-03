Reforç en la neteja de Sagunt esta Setmana Santa

La Societat Anònima de Gestió (SAG) ha desplegat mitjans extraordinaris per a augmentar el servici de neteja durant la Setmana Santa, des del 22 de març fins al 9 d’abril, que s’ha reforçat amb 15 camions recol·lectors i 82 peons.

Els operaris es repartixen en tres torns per a cobrir les franges horàries de matí, vesprada i nit, atenent així un servici de 24 hores. En este sentit, s’han afegit al servici 8 operaris al matí, 49 per al torn de vesprada i 25 en el de nit.

Els servicis que presta la SAG són des de la recollida de fem domiciliari, la neteja de platges, i el muntatge i desmuntatge d’estructures que formen part dels actes de Setmana Santa, incloent-hi l’escenari i la catifa.

La SAG participa en la recollida de l’escenari de la Passió / SAG

Bona imatge

D’altra banda, entre els treballs previs que s’estan duent a terme per part de les brigades municipals hi ha la neteja i l’aigualeig dels recorreguts de les processons, així com la retirada del mobiliari urbà que puguen afectar les desfilades.

Gràcies a este dispositiu especial, la SAG “busca aconseguir que la nostra ciutat mostre la seua millor imatge durant estos dies, responent, així, a les necessitats que comporta la major afluència de persones als carrers”, afirmaven des de l’entitat.

