El Govern central confirma que portarà al Constitucional la futura llei de concòrdia del Consell de PP i Vox

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha anunciat, este dilluns, que el Govern portarà al Tribunal Constitucional (TC) la futura llei de concòrdia del Consell del PP i Vox perquè considera que va en contra de la llei estatal de memòria democràtica, així com les lleis que, en el mateix sentit, han posat en marxa els governs autonòmics de PP i Vox d’Aragó i Castella i Lleó.

Així ho ha assegurat el ministre en una entrevista en Televisió Espanyola, en el programa La Hora de La 1, recollida per Europa Press, en la qual ha assenyalat que a Aragó ja hi ha una llei aprovada que vulnera el “dret internacional”, perquè “retira qualsevol homenatge als homes i dones d’Aragó que van perdre la vida en els camps de concentració nazis o llocs de memòria”, i, a més, “retira la condemna del franquisme”, segons ha assenyalat.

Convocarà una reunió bilateral

En haver aprovat ja les Corts d’Aragó la nova llei que deroga la legislació autonòmica de memòria democràtica, Torres ha explicat que convocarà una reunió bilateral amb la Diputació General d’Aragó, l’executiu autonòmic d’esta regió, per a arribar a un acord, i, si no és possible, presentaran un recurs davant del TC.

En el cas de la Comunitat Valenciana i Castella i Lleó, el ministre assenyala que estes normes encara no han sigut aprovades pels parlaments autonòmics i encara són proposicions de llei, però que, si tiren avant en els termes actuals, també acudiran al TC. No obstant això, ha demanat tant al Consell com a la Junta de Castella i Lleó que facen decaure totes dues proposicions de llei per considerar-les contràries a la Constitució.

El ministre Ángel Víctor Torres, al costat de la ministra Diana Morant / Alberto Ortega/Europa Press

Al seu juí, estes normes pretenen “unir” els anys del “totalitarisme i de la dictadura, amb un període de règim democràtic com va ser la Segona República”, ha indicat. Per al ministre, és “inadmissible”, perquè considera que el Partit Popular, “obligat per Vox”, intenta “blanquejar la dictadura”.

Torres acusa, així, PP i Vox d’intentar “igualar quatre dècades d’absència de llibertats, de privació de drets, de desaparicions, de tortures, d’absència de llibertat” amb un període democràtic, i demana que “decaiguen” les proposicions de llei a Castella i Lleó i a la Comunitat Valenciana.

Morant defensarà “la història del nostre país”

Les declaracions de Torres confirmen el que ja va anunciar la seua companya del Consell de Ministres, la ministra de Ciència i secretària general del PSPV, Diana Morant, que ja va avançar fa una setmana que el Govern d’Espanya estava estudiant la possible inconstitucionalitat de la llei de concòrdia del Consell de PP i Vox, que suposarà la supressió de l’actual Llei valenciana de memòria democràtica, i que també entraria en conflicte amb la llei estatal que aborda la reparació de les víctimes de la guerra i la dictadura.

Risc que es paralitzen exhumacions de víctimes de la dictadura

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica considera, a més, que, amb eixes lleis autonòmiques, hi ha risc que es paralitzen exhumacions de víctimes, com ja ha ocorregut en el Valle de los Caídos.

En este sentit, assenyala que la Llei de memòria aprovada pel Govern de Pedro Sánchez no distingix entre víctimes d’un bàndol o l’altre. No obstant això, el ministre apunta que el que succeïx és que “les víctimes del bàndol guanyador ja van ser exhumades amb el dictador Francisco Franco viu, i les seues famílies, recompensades econòmicament”. Per contra, “els vençuts van seguir en eixes fosses durant 40 anys”, afig.

“En qualsevol fossa on hi haja víctimes del bàndol vencedor, es faran les exhumacions. Però no n’hi ha, no n’hi ha perquè ja van ser exhumats. Cal fer-ho amb els que van ser vençuts”, ha insistit.

