Les “barraques” del centre cívic s’alcen ja al Cabanyal

Les obres del Centre Cívic del Cabanyal, una obra finançada amb els fons Edusi, amb un import de més de 2,2 milions d’euros, avancen, ara sí, a tota velocitat. Les futures “barraques” que integraran el conjunt s’alcen en la parcel·la dels carrers Sant Pere i Lluís Despuig d’este barri del Marítim.

Després de la parada en les obres, fa uns mesos, ja es poden veure les estructures principals de les naus amb forma de barraques en punta. Per dins, ja estan col·locats també els envans que separaran les estades interiors del futur complex d’ús social i cultural.

Este immoble, les obres del qual es van quedar parades, el va reactivar el nou Govern municipal de María José Catalá, al setembre, amb l’objectiu de no perdre els fons aportats per la Unió Europea dins del Pla Cabanyal.

Set edificis amb dos patis

La seua construcció té un valor simbòlic inqüestionable, ja que s’alçarà en la denominada zona zero del barri. El disseny del centre es basa en la trama urbana tradicional del barri del Cabanyal-Canyamelar, i s’edificarà com a unió d’una sèrie d’edificacions particulars, que tindran la forma arquetípica de barraca valenciana, alineades segons la trama predefinida. Serà un conjunt de set edificis en forma de barraca, d’una planta i coberta de dos vessants, de les quals dos (els segons per cada extrem) seran patis.

El projecte d’execució es va adjudicar el maig de 2020, i, quasi 4 anys després, ja s’endevina l’estructura del futur complex. Es tracta d’una iniciativa de revitalització del barri del Cabanyal, mitjançant infraestructures i programes culturals, que busca dotar el barri d’un equipament necessari, amb espais polivalents que recorden el caràcter urbà de la trama edificatòria original del Cabanyal. Per fi, sembla que l’acabat final d’esta infraestructura tan demanada pels veïns està cada vegada més a prop. Serà un recurs més dels que hauran de servir per a revitalitzar i potenciar el barri dels Poblats Marítims.

