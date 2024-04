El mosquit tigre torna a generar queixes a Sagunt

El mosquit tigre ha tornat a generar maldecaps a Sagunt amb les seues molestes picades. Maribel Sáez, la portaveu del Partit Popular, ha alertat del malestar veïnal perquè “ha arribat abans del que preveien, i, unit al mosquit tradicional, els passejos pels parcs i, fins i tot, pel carrer estan començant a ser incòmodes i molt poc agradables”, afirma.

Des del Partit Popular qüestionen la gestió municipal en este assumpte i parlen d’una “falta de previsió davant de la plaga que tots els anys assota la ciutat, sobretot les zones pròximes a aiguamolls com Almardà, Corint i Malva-rosa”. Així i tot, assenyala que el problema s’està donant també en àrees de muntanya de la localitat.

Saéz es pregunta igualment per les tasques realitzades des del Govern local en l’àmbit administratiu: “Sabem que el contracte amb l’empresa encarregada per a la gestió d’este i d’un altre tipus de plagues es va prorrogar un any més l’any passat, però desconeixem per complet si ja s’ha gestionat un contracte nou, perquè, si encara no s’ha realitzat, tornem a tindre de nou un exemple de la deixadesa i poca gestió d’este govern actual socialista que tenim a la ciutat”, deia, a més d’anunciar que preguntaran sobre esta qüestió “en la comissió pertinent”.

En el Govern municipal destaquen, però, que “el control de plagues és una qüestió en la qual l’Ajuntament de Sagunt treballa durant tot l’any”. “Hi ha una previsió i una programació dels controls, que, lògicament, no només s’efectuen quan les plagues estan més actives”, remarquen a preguntes de Levante-EMV respecte als contractes que es firmen amb empreses especialitzades des de fa diversos mandats.

Controls intensificats

En el cas concret del mosquit tigre, asseguren que els controls “es van intensificar abans de Setmana Santa, davant de la previsió de pluges”.

També han aclarit que el contracte amb l’empresa especialitzada està en vigor fins al mes d’agost “i, a més, el Departament de Sanitat fa mesos que treballa en la nova contractació”, precisen.

Per això, des del Govern local de PSPV-PSOE i EU, demanen a tots els partits polítics “responsabilitat a l’hora de traslladar informació a la ciutadania. A vegades, pot semblar que hi ha qui té més voluntat de desinformar i de generar polèmica que una altra cosa”, asseguren davant d’una mena de plaga que, segons els experts, també requerix implicació ciutadana a l’hora de frenar la seua expansió.

