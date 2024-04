El PSPV es mostra “satisfet” per la resolució i demana a Mazón que es disculpe amb Oltra

“Hui es fa justícia amb una persona que s’ha demostrat que va fer les coses bé”. Així s’ha expressat el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, després de conéixer que el jutge ha arxivat la causa contra l’exvicepresidenta del Consell i antiga líder de Compromís, Mónica Oltra, “per no trobar proves del presumpte encobriment en els correus intercanviats per l’exvicepresidenta i exconsellera d’Igualtat amb el seu equip”. El socialista s’ha mostrat “satisfet” amb la decisió judicial i ha remarcat que, des del principi, ha “respectat les decisions de la justícia”.

No obstant això, Muñoz ha considerat que l’arxivament de la causa ha d’obrir una reflexió sobre la bel·ligerància contra Oltra per part de la dreta valenciana i, segons ell, especialment del PP, els dirigents del qual “van arribar a fer manifestacions molt greus, dient de tot sobre la vicepresidenta” i ha qualificat estes de “cacera política”. Per este motiu, creu que ara “toca una disculpa” per part dels líders dels populars i, també, del president de la Generalitat, Carlos Mazón. “Hui, el president hauria d’eixir a demanar disculpes públiques a Oltra”, ha afirmat, i ha afegit: “Quan la justícia ha dictat sentència, toca reflexionar i demanar disculpes”.

El socialista ha abordat esta reflexió no només en relació amb la causa oberta contra l’anterior vicepresidenta d’Igualtat, sinó per a qualsevol “procediment judicial en curs” i considera que s’haurien de mesurar les manifestacions públiques de part dels adversaris polítics.

