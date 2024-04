Quart convertirà contenidors de vidre en refugis per a gats

La Regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament de Quart de Poblet que dirigix Lluismi Campos posarà en marxa, este segon trimestre de 2024, el Pla colonial felí municipal. Este projecte comptarà amb el suport econòmic d’una partida de 20.000 euros, habilitada en el ple del passat dimarts dia 26 de març i que s’havia creat amb els pressupostos participatius de 2022. S’elaborarà un mapa de colònies felines oficials, s’assignaran responsables d’alimentació autoritzades en cada una d’estes i s’establiran protocols amb clíniques veterinàries i entitats protectores per a la captura dels gats i gates per a la seua integració en les respectives colònies. Un procés, mai realitzat fins ara, que posarà en orde esta realitat existent en la població. Actualment, un conveni per un import de 3.000 euros amb l’entitat Connexió Felina servia de suport a la labor de voluntariat existent a Quart de Poblet.

Les colònies felines estan formades per grups de gats associats a un territori amb diferents graus de socialització, que viuen en llibertat i que depenen principalment dels recursos que, voluntàriament o involuntàriament, els oferixen els éssers humans per a la seua supervivència. La formació de les colònies és sempre ocasionada pel comportament negligent o irresponsable de les persones, ja que els gats que les formen són o bé animals abandonats o perduts que han tornat a estats de poca socialització per la por, o bé de ventrades nascudes al carrer de gates que vaguen lliurement des dels seus domicilis i que no estan esterilitzades.

Persones voluntàries acreditades

Actualment, hi ha un equip de persones voluntàries acreditades, trenta-quatre exactament, que dediquen el seu temps lliure i, en bona part, els seus recursos econòmics a la cura i l’alimentació d’estos gats. Amb este pla colonial felí, l’Ajuntament de Quart de Poblet efectuarà, d’acord amb la legislació, un registre oficial de les colònies i cada una d’estes tindrà assignada les persones alimentadores acreditades en la població. L’Ajuntament dedicarà recursos per a la captura i l’esterilització de gats i gates, mitjançant convenis amb associacions i clíniques veterinàries, i cuidarà de les instal·lacions que s’habiliten per als felins.

El regidor de Benestar Animal, Lluismi Campos, considera que “és un pas molt important per a regular estes colònies i donar suport a les persones voluntàries. També suposa integrar esta realitat en el municipi perquè els animals puguen viure amb les màximes garanties sanitàries i d’alimentació. Aplicant la captura i l’esterilització es reduiran les ventrades i els abandons. A més, amb la prohibició legal de cria casolana, s’ha d’anar controlant la població de gats sense casa”.

Les colònies municipals s’instal·laran en punts que es decidiran d’acord amb la Regidoria d’Urbanisme “perquè es tracta d’un assumpte d’ordenació urbana, de situar les colònies en els llocs adequats”. Per a habilitar els refugis per als animals es reciclaran antics contenidors de vidre que “decoraran persones voluntàries, essencialment artistes joves, i s’adequaran per tallers municipals. Volem que siga un projecte molt participatiu”.

Campos ha volgut reconéixer “el treball que durant anys han dut a terme les voluntàries que han procurat el benestar d’estos animals, dels gats i gates, als quals tractarem ara d’una manera més eficient. Intentarem, entre tots i totes, que siga un exemple d’estima pels animals i un estímul educador, sobretot per als més xicotets”.

Suscríbete para seguir leyendo