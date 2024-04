València concedix la llicència d’obres a MSC per a una plataforma logística a la ZAL

L’Ajuntament de València ha concedit la llicència d’obres de nova planta a Mediterranean Shipping Company (MSC) per a l’execució d’obres d’un edifici d’ús industrial destinat a albergar una nova plataforma logística de fred amb oficines que estarà situada en la zona d’activitats logístiques (ZAL) del port de València.

Segons ha explicat el regidor d’Urbanisme, Juan Giner, “MSC compta amb llicència tant d’obra com d’activitat per a la instal·lació d’una plataforma logística dins de la ZAL. D’esta manera, podem dir que la paraula de l’alcaldessa, M. José Catalá, s’ha complit. L’aposta del Govern de l’alcaldessa de la ciutat de València per dinamitzar, per atraure inversions, per generar certitud i seguretat jurídica és ferma”. A més, ha continuat Juan Giner, “en este cas concret, és una realitat que suposa una inversió de més de 30 milions d’euros sobre una superfície de més de 25.000 m²”.

La nova plataforma, l’edifici industrial de la qual es destinarà per a l’emmagatzematge de productes d’alimentació d’origen vegetal i animal, refrigerats i congelats, se situarà en una nau logística de nova planta de 25.669,12 m², dins d’una illa de 39.600,65 m² de superfície, de la ZAL del port de València.

“Una de les constants que està definint les prioritats de l’equip de govern és el treball per a desembossar el caos que ens trobàrem amb més de 22.500 llicències a l’espera d’una resolució. Perquè darrere de cada expedient hi ha una inversió, una iniciativa, la creació de llocs de treball i el desenvolupament i creixement de València. I exemples com la llicència que s’ha concedit a MSC demostra que era necessari un canvi”.

Oficines i laboratoris

Quant a la llicència d’obra, cal destacar que la nau està equipada amb cambres frigorífiques (congelació, refrigeració i baixes temperatures) on es mantindran els productes a temperatures +2 °C, +8 °C i -25 °C; amb sistema automàtic de prestatgeries compactes i zona de prestatgeries mòbils per a labors de picking. L’edificació, a més, disposa d’oficines, laboratoris d’inspecció i vestuaris, així com els seus corresponents molls de càrrega i recepció de mercaderies, diferenciats en origen vegetal i animal.

La nau logística també disposarà, en l’interior, de sales tècniques auxiliars, vestuaris i sala de descans de personal, sala de descans de transportistes, sales de control i sales de residus. En l’espai lliure de la parcel·la es distribuïx l’aparcament per a vehicles i les vies de circulació i molls de càrrega i descàrrega per a camions.

En l’accés al recinte es troba la caseta de control, i, en un altre punt de l’espai lliure, hi ha el depòsit i la sala de bombes.

