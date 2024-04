Cheste vol anar més enllà de 2026

El Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo tancarà l'actual temporada de MotoGP i les dos següents fins a 2026 malgrat l'adquisició del 86 % de Dorna, organitzadora del Mundial, per Liberty Media, propietària de la Fórmula 1. És el que van acordar durant el passat Gran Premi de la Comunitat Valenciana el president de la Generalitat, Carlos Mazón, i el conseller delegat de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, donant per resolta l'alternança firmada en el seu moment, i que a Espanya només ha complit el circuit de Motorland Aragó. Precisament, la pista d'Alcanyís va tancar este dimarts la renovació amb Dorna fins a 2026, assegurant també la celebració no sols de la prova d'esta temporada, en la qual torna al calendari, sinó les de 2025 i 2026. Una ampliació del contracte que ja existia prèviament, i que elimina la rotació cada dos anys, segons va explicar davant la premsa el conseller de Turisme i president de Motorland, Manuel Blasco. La firma es produïx poc més de 24 hores des de l'anunci que ha commocionat el món del motor, i que és la millor prova de la normalitat amb la qual Dorna ha assumit l'entrada dels gestors del gran circ en el seu negoci de les dos rodes.

Condicions de la venda

El fons d'inversió britànic Bridgepoint va anunciar dilluns que ha venut la seua participació en Dorna Sports, propietària de l'espanyola MotoGP, a Liberty Media per 4.200 milions d'euros. Liberty Media va precisar en un altre comunicat que adquirirà aproximadament el 86 % de Dorna, mentres que la direcció d'esta empresa conservarà un 14 % del seu capital en el negoci. S'espera que la transacció es tanque al llarg de 2024, una vegada se sotmeta a l'autorització dels reguladors en les diverses jurisdiccions, segons explicava el comunicat. Liberty Media també va aclarir que Ezpeleta, responsable de Dorna Sports des de 1994, romandrà en el càrrec i continuarà dirigint el negoci amb el seu equip de manera independent, i l'empresa fundada a Espanya continuarà tenint la seua seu a Madrid. L'objectiu dels nous gestors, en un principi, serà augmentar el negoci amb la cerca d'altres mercats i carreres i l'augment d'aficionats, explotant les xarxes socials de la mateixa forma que ha fet des que va adquirir la F1 a Bernie Eclclestone.

Resumint, Cheste i Motorland, a més de Barcelona, tindran Gran Premi fins a 2026, mentres que el quart circuit espanyol, Jerez-Ángel Nieto, va renovar en el seu moment fins a 2025. La intenció del Ricardo Tormo és renovar al llarg d'este mateix any, segons va revelar el president de la Generalitat Carlos Mazón durant el passat Gran Premi de la C. Valenciana després de reunir-se amb Carmelo Ezpeleta. «Hem tancat i blindat que no hi haja alternança en els pròxims anys, i obrim l'etapa per a treballar en un horitzó de futur, amb una relació que s'ha consolidat i que volem impulsar, lluitar i dialogar continuar sent l'última carrera. Començarem a treballar i jo soc optimista. Tindrem Gran Premi uns quants anys més, perquè hem tancat una col·laboració, un horitzó de futur i estabilitat», va dir el màxim representant del Consell el 26 de novembre des del pàdoc del Circuit.

